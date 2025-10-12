Румен Драганов: Бедствията по Черноморието няма да се отразят на туризма глобално

Бедствията по Черноморието няма да се отразят на туризма глобално. Туризмът върви много добре. Това каза председателят на Института за анализи и прогнози в туризма Румен Драганов в предаването „Говори сега" по БНТ.

Големият ръст тази година идва от немския пазар, благодарение на възстановяването на полетите до България. Той изрази надежда, че тенденцията към ръст на немските туристи ще се запази и през следващата година.

През последните 20 години има огромен икономически бум по Българското Черноморие. Той е свързан със строителството и работните места. „Това до известна степен пречи на туризма от гледна точка на презастрояването и унищожаването на зелени зони. От друга страна, колкото повече легла, толкова повече пада средната заетост и цена. Няма нищо лошо в това да се строи. Въпросът е дали ние като държава си взимаме парите от тези толкова много туристи в тези места", коментира Драганов.

Ежегодно около 150 000 руснаци идват на почивка в България. Немалка част от тях имат семейства, бизнеси или имоти в България. По думите му загубите от руския пазар са изцяло компенсирани от други пазари.

БНТ, „Говори сега"