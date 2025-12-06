Росен Карадимов: Възстановяването на конкурентната среда на пазара на храните изисква комплексен подход

Междинните данни от секторния анализ на хранителните продукти откроиха сериозни структурни проблеми в сектора. Анализът дава възможност да бъде проследена цялата верига - от производството, през преработката, до търговията. Проблемите са дълбоки - част от тях се коренят в самоцелна и хаотична приватизация и недостатъчно обмислени политики през годините. Проблемите трябва да бъдат решавани комплексно, с участието на всички заинтересовани страни, за да може конкурентната среда да бъде възстановена и секторът да функционира нормално.

Това заяви вчера председателят на Комисията за защита на конкуренцията доц. Росен Карадимов по време на широко обществено обсъждане на междинния доклад от секторния анализ на пазара на модерната търговия на дребно със селскостопански и бързооборотни хранителни продукти.

В дискусията участваха министър-председателят Росен Желязков, министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов, заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов, представители на Националната агенция за приходите, Комисията за защита на потребителите, Комисията за регулиране на съобщенията, Агенция „Митници", Държавната комисия по стокови борси и тържища, Национален статистически институт, омбудсманът, както и представители на национално представителните организации на работодателите, синдикатите, браншовите организации на производители и преработватели, сдружения на потребители и на Сдружението за модерна търговия.

Доц. Карадимов подчерта, че широкият формат на консултациите осигурява необходимата синергия между производители, преработватели, търговци и държавните институции. „Анализът има две основни функции. По-амбициозната е да постави проблемите и да формулира препоръки, които ще бъдат изпратени до всички отговорни ведомства. Втората функция е да предостави достатъчна база, на основата на която КЗК да упражнява своите законови правомощия", заяви Карадимов. Той подчерта, че Комисията не цели да прилага принудителни мерки, а да провокира диалог, регулация чрез саморегулация и баланс на интересите в сектора.

Премиерът Росен Желязков поздрави ръководството и екипа на КЗК за работата по анализа и приветства започналия реален диалог с всички заинтересовани страни. „Докладът дава ясна картина и може да послужи като основа за мерки и политики за подобряване на традиционните отрасли и сектора на земеделието", заяви министър-председателят.

По време на дискусията бяха обсъдени проблемите и мерките, които анализът откроява в редица отрасли. Например в млечния сектор са изведени тревожни тенденции - намалено производство и сериозен ръст на вноса, силна концентрация в отрасъла и изкривена структура на търговията, дължаща се на ниски бариери на навлизане на търговски обекти и други. Всички заинтересовани страни имат възможност да представят своите предложения. КЗК ще изиска от държавните органи информация за предприетите мерки в тримесечен срок.

