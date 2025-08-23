Проф. Радостина Александрова: Днес хората стареят много по-бавно в сравнение с преди 2-3 десетилетия

Днес хората стареят много по-бавно в сравнение с преди 2-3 десетилетия. Това са научни заключения. Това каза вирусологът проф. Радостина Александрова в предаването „Денят започва в събота" по БНТ.

Стареенето е защитен механизъм. Той ни помага при заздравяването на рани, противодейства на тумори, като ограничава тези процеси, обясни тя. „Стареещата клетка спира да се дели. Причината е, че тя е в някаква стресова ситуация и не бива да бъде допуснато тя да оставя дъщерни клетки. Това става, когато в клетката има увреждания в ДНК, когато е подложена на сериозен оксидативен стрес, когато са активирани онкогени. Тази старееща клетка отделя специални молекули, които сигнализират на имунната система", поясни специалистът.

С течение на времето се натрупват стареещи клетки. До 70% от тях отделят молекули, които поддържат една неблагоприятна среда в организма. „Едно хронично възпаление на ниско ниво стимулира онези патологични процеси и отваря вратата към свързаните с възрастта заболявания. Идеята е да можем да открием тези стареещи клетки и да ги унищожим. Това може да стане с т.нар. сенолитични агенти. Много от тях вече са в клинични проучвания. Разработва се и ваксина, но тя все още е на много ранен етап", обясни проф. Александрова.

С големите открития обаче идва и голямата отговорност как те ще бъдат използвани, добави вирусологът.