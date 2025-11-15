Проф. Асен Асенов: Отсрочката, която САЩ ни даде, означава, че българската държава има доста време да направи най-доброто от създалата се ситуация https://crimes.bg/analizi/prof-asen-asenov-otsrochkata-koyato-sasht-ni-dade-oznachava-che-balgarskata-darzhava-ima-dosta-vreme-da-napravi-nay-dobroto-ot-sazdalata-se-situaciya/177590 Crimes.bg

Отсрочката, която САЩ ни даде, означава, че българската държава има доста време да направи най-доброто от създалата се ситуация. Бяха издадени няколко лиценза в един и същи ден, но нашият лиценз е с най-голямо удължение. Това каза преподавателят в университета във Вашингтон проф. Асен Асенов в предаването "Тази събота" по бТВ.

Най-важно е да се запази стабилността в работата на рафинерията и подаването на горива към българската икономика. „Важно е да се запази и подаването на доходи към националния бюджет по линия на постъпленията на акцизи, на данък „Добавен стойност", данък „Доходи", да се запази заетостта на хората и да се гарантира стабилността на българския петролен пазар", добави Асенов.

"Лукойл" е компания, която има инвеститори от целия свят, 50% - от американски инвестиционни фондове. „В този смисъл не трябва да се мисли за „Лукойл" като „ръка" на руското правителство. Да, тя е тясно свързана с руското правителство, но тя е една мултинационална компания с твърде сложна структура, със свои собствени интереси и тази продажба не бива да се смята за нещо просто и лесно. България трябва добре да помни опитите за продажба на "Булгартабак" - също знакова фирма в българската икономика, а този урок е твърде горчив", припомни проф. Асенов.

Продажбата на "Лукойл" е от стратегически важно значение за България от гледна точка на нейния статут. „Тя подлежи на специфичен режим и изисква разрешение от контрола на чуждестранните активи. Ако се стигне до продажба, България трябва да търси стратегически инвеститор.

бТВ, „Тази събота"