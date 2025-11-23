Мартин Захариев: Има очаквания да кажем, че 2025 ще бъде върховата година за българския туризъм

Тази година изпратихме най-добрия зимен сезон за всички времена, откакто водим статистика. Наесен можем да кажем, че изпратихме и най-добрия летен сезон. Има очаквания да кажем, че 2025 ще бъде върховата година за българския туризъм. Вероятно има всички основания да мислим, че ще минем квотата от над 13 милиона туристи и над 14 милиарда лева преки приходи от туризма и свързаните с него индустрии, което е малко над 8,5 - 9 процента от брутния вътрешен продукт на държавата. Това каза заместник-председателят на Борда по туризъм Мартин Захариев в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Според него българският туризъм има потенциал за два пъти повече приходи и счита, че в средносрочен план би могъл да достигне до 10 милиарда евро в рамките на следващите от 3 до 5 години и над 20 милиона туристи, но това ще се случи с политики. За да бъдат достигнати тези резултати, трябва да се преодолее липсата на работна ръка и твърде сложният режим за внос на работници от трети страни, и да се подобри въздушната свързаност, добави Захариев.

"Други две стъпки за развитието на нашия туризъм, точно в такава перспектива, вече са направени. Едната е Шенген, а другата ще бъде направена много скоро, на първи януари, когато влиза еврото", обясни Мартин Захариев.

Според него туризмът е секторът, който най-плавно ще премине към еврото.

"Именно европейските държави и точно тези от тях, които са в еврозоната, са генеричните пазари за българския туризъм - въздушната им свързаност. Така че ние влизаме в 2026-та с голям кураж, вече пълноправни членове на еврозоната, пълноправни членове на Шенген. Резултатите би следвало догодина да бъдат още и още по-добри", заключи Захариев.

БНТ, „Денят започва с Георги Любенов"