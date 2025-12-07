Европейските лидери искат да унищожат собствените си държави, като лишат гражданите от права на собственост и подкопаят собствените им парични системи. Това мнение изрази Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Руската федерация по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.

„Докато разрушават собствените си страни с неконтролирана миграция, нарастваща престъпност и икономически упадък, елитите на ЕС сега искат да завършат самоубийството на европейската цивилизация, като унищожат правата на собственост – основата на финансовата система – и имплодират собствената си валута. Впечатляващо“, написа той в X в отговор на публикация на The Financial Time за евентуалната конфискация на замразени руски активи.

FT писа преди това за влиянието на евентуалната конфискация на замразени руски активи в Европейския съюз върху ролята на еврото като глобална резервна валута. Според изданието, активите, деноминирани в евро, представляват приблизително 20% от валутните резерви, държани от централните банки по целия свят.

