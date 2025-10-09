Хазартната зависимост: когато играта те изиграе

На 10 октомври отбелязваме Световния ден на психичното здраве.

Между 4 и 7% от българите страдат от хазартна зависимост

80% от хазартно зависимите имат и други психични страдания - тревожност, депресия, зависимост от психоактивни вещества

1 от 5 споделя мисли за самоубийство в пиковите етапи на зависимостта

Няма национална програма за лечение на хазартната зависимост



Днес хазартът е навсякъде - в телевизионните паузи, по билбордовете, в социалните мрежи, дори на спортните екипи. Рекламите обещават „лесна печалба" и „емоция на секундата", а с едно натискане на екрана можеш да влезеш в казино без да напускаш дома си. Онлайн платформите работят 24 часа в денонощието, бонусите изкушават, а усещането за достъпност създава илюзията, че всичко е под контрол. Но зад тази бляскава фасада стои индустрия, която добре познава човешката психика - и знае как да я задържи в играта възможно най-дълго.



Хазартът често започва като забавление или начин за справяне с негативни емоции, стрес, скука, самота, но може бързо да се превърне в порочен кръг, който засяга мислите, емоциите и поведението. Злоупотребата с хазарт може да доведе до хазартна зависимост, да влоши съществуващите психологични разстройства или да доведе до нови.



Хазартната зависимост не е просто лош навик - тя е сериозно психично разстройство, признато от Световната здравна организация като форма на импулс-контролно нарушение. Хазартната зависимост понякога се свързва и с други зависимости (алкохол, наркотици) и нарушено функциониране в социален, здравен и професионален план. Тя засяга не само човека, който играе, но и неговите близки - партньори, родители, деца. Разрушават се връзки, губят се спестявания, а чувството за контрол и достойнство изчезва.



„Много от хората няма да развият зависимост, но ще изгубят апартамента си или ще застрашат семейството си" - казва Павел Павлов, ръководител на Терапевтичен център "Само днес". - А тези, които развиват зависимостта, затъват дълбоко и имат нужда от професионално лечение. Заболяването не се лекува само със силата на волята."

Какво показват изследванията

Коморбидност - комбиниране на хазартната зависимост с други психични проблеми

Според световни изследвания, около 80% от хората с хазартна зависимост имат и други психични страдания - най-често тревожни разстройства, депресия или злоупотреба с алкохол и наркотици (данни от UCLA Health, 2023)

Емоционални и поведенчески последици

Хазартът води до постоянно стресово напрежение - заради дългове, финансови загуби, конфликтни взаимоотношения. Загубата поражда чувства на вина, срам, безнадеждност. Хроничният стрес води до проблеми със съня, концентрацията, физическото здраве (напр. сърдечни и стомашни проблеми).

Риск от самоубийство и сериозни психични състояния

Специалистите свидетелстват за високи нива на суицидни мисли сред хора с тежки форми на хазартна зависимост. 1 от 5 споделя мисли за самоубийство в пиковите етапи на зависимостта. За България няма официални данни по този въпрос.



Хазартната зависимост в България



Според данни от Българската академия на науките (БАН), между 4% и 7% от възрастното население над 18 години страдат от хазартна зависимост, като мъжете са по-склонни да играят, но и жените залагат.



Официалният регистър на податливите към хазартна зависимост, поддържан от НАП, показва, че броят на хората, които са подали заявление за вписване като „уязвими/зависими от хазарта", е в десетки хиляди - 42 939 към февруари 2025 г. и има по-нови публични съобщения за над 50 000 заявления. Идеята е тези хора да не бъдат допускани до участие в хазартни игри. Така ли е?



„Самата система подкрепя играта, а не я регулира - казва Павел Павлов. От опита си на терапевт на зависими той споделя, че играещите не могат да си закрият акаунта. „Човек, който е взел десет кредита, може да вземе единайсети. И дори да подадеш декларация в Регистъра, можеш да я оттеглиш по всяко време."



Въпреки пандемичния размер на хазартната зависимост, няма национална програма за лечение на това разстройство. Помощ се предлага основно от неправителствени организации и терапевтични центрове. Един от малкото лицензирани центрове за лечение е Терапевтичен център „Само днес" във Варна. Тук се предлага професионално лечение на различни зависимости в безопасна среда, възстановяване на личността и помощ за завръщане към самостоятелен и пълноценен живот.



Открито за зависимостите



В епизод 29 на подкаста „Открито за зависимостите" психолозите и терапевти Сирма Георгиева и Павел Павлов обясняват как невинната игра може да прерасне в разрушителна зависимост. Какви са психологическите механизми, които я поддържат, и защо говорим за пандемия.



Възстановяването от хазартна зависимост е възможно.



„В „Само днес" работим с хора, които искат да си върнат свободата от зависимостите. Терапията помага човек да разбере какво стои зад желанието за игра, как да управлява стреса и как да изгради нови, здравословни начини на справяне."



Вижте историята на Мартин, която разказваме в епизод 22: След като успешно се лекува в Терапевтичен център "Само днес", днес той вече може да помага на други, които са тръгнали по неговия път. Изгражда нови връзки със сина си, брат си, близките си.

