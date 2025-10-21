Георги Ерменков: Пропуск е не само на охраната, но и на самия мол, тъй като няма достатъчно охрана https://crimes.bg/analizi/georgi-ermenkov-propusk-e-ne-samo-na-ohranata-no-i-na-samiya-mol-tay-kato-nyama-dostatachno-ohrana/175537 Crimes.bg

След трагичния инцидент с намушканото 15-годишно момче, в ефира на „Здравей, България" гостува Георги Ерменков - бивш мениджър по сигурността в един от софийските молове. Той подчерта, че липсата на достатъчна охрана и слабият контрол върху частните охранителни фирми са сред основните причини за подобни инциденти.

„Пропуск е не само на охраната, но и на самия мол, тъй като няма достатъчно охрана. Това, че извършителят е успял да се измъкне, е огромен пропуск", заяви Ерменков.

Той поясни, че в много търговски центрове липсва нужният брой служители, особено в натоварени часове: „В конкретния мол, който познавам добре, трябва да има поне 15-20 човека на смяна. Реално обаче са пет-шест души. При такъв капацитет от посетители това е крайно недостатъчно".

Бившият мениджър посочи, че в България няма законово разписани минимални стандарти за броя и квалификацията на охранителите в моловете: „Няма такива правила. Това трябва да се приеме с гласуване от парламента или да се въведе като изискване на национално ниво. В момента всеки мол сам решава колко души да наеме и какви изисквания да им постави".

Относно квалификацията на охранителите, Ерменков обясни: „Един охранител трябва да има поне средно образование, да е психически здрав и да е изкарал курс за охрана. Но контролът от СДВР е изключително слаб. Няма достатъчно проверки, няма реален надзор върху фирмите".

Според Ерменков, нови мерки за сигурност са наложителни, особено по отношение на проверките на входовете: „Не може да се затворят всички входове, защото моловете са големи и имат голям поток от хора, но може да се поставят метални рамки и устройства за проверка на оръжие. Това е практика в много европейски държави и работи отлично".