Дигитален туризъм и нови професии на изкуствения интелект в сферата

Българската стопанска камара представи сценарии за развитие на дигиталния туризъм и варианти на новите професии на изкуствения интелект в индустрията на гостоприемството. Експерти прогнозираха, че до 10 години масово персонализираните продукти ще завземат пазара в сектора, резервациите ще се правят през изкуствения интелект, ще работят изцяло роботизирани кухни. А човешкият контакт ще се превърне в бутикова, най-скъпо платена услуга в туризма.

Изкуственият интелект вече навлиза в сферата на туризма. Секторът е сред най-засегнатите от технологичните промени. Роботизацията, онлайн платформите, автоматизацията на резервациите и обслужването, променят радикално работните места. Традиционни професии като пиколо, рецепционисти, телефонисти, камериерки, сервитьори в класическия си формат ще изчезнат още до 2030 година, но пък ще бъдат заместени от нови.

Клиентите масово ще предпочитат персонализираните туристически продукти, където изкуственият интелект ще бъде водещ в обслужването. Човешкото присъствие ще остане в бутиковия туризъм, който ще предлага на туристите човешка персонална услуга, извън категорията на масовия турист и това ще влиза в петзвездното луксозно обслужване, прогнозира Христина Каспарян - директор на Центъра за иновации, международна търговия, технологична трансформация и анализи на Българската стопанска камара. Прогнозите се основават на анализи, подготвени от камарата, на базата на сигналите и изследванията на пазара:

Анализите на Българската стопанска камара очертават три сценария за бъдещето на туристическата индустрия.

Първият - хуманното дигитално гостоприемство - допуска съвместна работа между изкуствения интелект и човека, така че да се пази традицията и да помага на сектора като „колега", да опростява туристическата комуникация, но да съхрани човешкото знание.

Според втория сценарий - т.нар. алгоритмично гостоприемство - изкуственият интелект ще служи на корпоративната ефективност, така че туристическият продукт да стандартизира преживяванията. Туристическите платформи контролират какви култури да представят, според поведението на клиентите, и според тенденциите в потреблението.

Третият сценарий - пост- човешко гостоприемство - "изпуска" изкуствения интелект от контрол, той определя и контролира, дори извън корпоративния интерес. Работи с база данни, изчислява вероятностите, какво може да поиска клиентът и го предоставя като преживяване.

За адаптацията на сектора ще бъде необходима промяна в обучението и подготовката, въприемането на технологиите не като машини, а като колеги, тяхното управление и придобиване на т.нар. мета умения, които могат да се трансформират от професия в професия. Това ще промени и непривлекателните в момента професии, посочи Христина Каспарян:

В следващите 10 години, по света в сектора се очакват 10 млн. работни места. За България прогнозата за търсенето на специалисти в сферата на услугите, включително туристическите, ще бъде главно на ниво средно образование, според проучванията на големите световни икономически организации, каза Петя Евтимова от Фондация за модерно образование, с характерни умения, които новите технологии раждат.

Обединени, образованието и бизнесът могат да трансформират до тази степен българската туристическа индустрия, смятат в Българската стопанска камара. И работодателите, и младите хора, трябва заедно да се подготвят за технологичната революция, а работата да започне веднага, за да носи резултати в близките години.

Източник: БНР