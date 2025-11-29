Д-р София Ангелова: Мръсният въздух влияе върху когнитивното ни здраве

Тази седмица в моя кабинет наблюдавах влошаване на моите пациенти с бронхиална астма и хронична обструктивна белодробна болест заради повишените концентрации на фини прахови частици от твърдото гориво, автомобилните газове. Това каза пулмологът д-р София Ангелова в предаването „Събуди се" по Нова телевизия.

Трябва да следим информацията за сахарския прах. В такива периоди е добре хората да носят маски, когато излизат навън, при това сертифицирани. „Дори и здравите хора трябва да се пазят, да се избягва спортуване, да обърнем внимание на децата, на бременните", посъветва д-р Ангелова.

Сахарският прах съдържа силициев диоксид, силикати, фосфати, алуминий, желязо - общо 16 елемента, които са агресивни за дихателната система. „Затова нашите пациенти с хронични заболявания реагират в този период", поясни д-р Ангелова.

Въздухът в затворените помещения също може да разболее. Проветрението в дни със силно замърсяване на въздуха проветрението трябва да става в по-малко натоварените с трафик часове. Препоръчително е използването на пречистватели а въздух.

Мръсният въздух оказва влияние върху съня, предизвикват нарушена концентрация и главоболие. Мръсният въздух влияе върху когнитивното ни здраве.

Нова телевизия, „Събуди се"