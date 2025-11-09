Богомил Николов: Предизвикателство пред обществото остава да свикне с новите цени в евро

Предизвикателство пред обществото остава да свикне с новите цени в евро и двойното обозначаване от 1 януари 2026 г. Това каза Богомил Николов от Асоциация "Активни потребители" в предаването „Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Той очаква период веднага след въвеждане на еврото известни проблеми сред потребителите, свързани с едновременните плащанията в лева и евро. „Затова съветваме хората веднага след 1 януари да обменим останалите си левове и да отиваме при търговците само с евро. Така ще се спести една математическа операция. Най-лесно е с карта", заяви Николов.

Инфлацията не е резултат само от процеса по въвеждане на еврото, причините са комплексни. „Аз лично смятам, че е комбинацията от смяна на валутата и разточителните бюджети. Ако продължат да се наливат така пари в икономиката, ще продължи и инфлацията, това е неизбежно", заяви Николов.

Инфлацията при хранителните продукти е многократно по-висока от тази при останалите стоки, отбеляза той.