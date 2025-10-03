Анастасия Стойчева: Предстои още едно денонощие, в което ще има валежи https://crimes.bg/analizi/anastasiya-stoycheva-predstoi-oshte-edno-denonoshtie-v-koeto-shte-ima-valezhi/174044 Crimes.bg

Обстановката в страната е усложнена. Валежите са интензивни. Инфраструктурата в страната е различна и тя създава предпоставки за бедствия. Това каза в БНТ "Денят започва" директорът на Департамент "Прогнози и ИО", НИМХ Анастасия Стойчева. Тя предупреди желаещите да се порадват на планините, да се въздържат от посещение там.

Месец септември беше много сух, изключвайки изолирани райони в Западна България, главно планински.

Средиземноморски циклон, много добре изразен във всички нива на атмосферата, преминава през Балканите. Той се премества много бавно и дава възможност да се натрупват валежи. Намираме се в средата на обстановката и предстои още едно денонощие, в което ще има валежи.