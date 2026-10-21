Италия готви превантивно задържане на непълнолетни след вълната от безредици

Предвиждат се и ограничения за събиранията на хора, определени като заплаха за обществения ред.

Италия подготвя по-строги мерки за сигурност след сблъсъците, вандалските прояви и грабежите, съпътствали част от протестите срещу високите разходи за живот през почивните дни. Сред обсъжданите предложения е превантивно задържане и на непълнолетни, дори когато не са извършили престъпление, ако има конкретни основания да бъдат смятани за опасни.

Вицепремиерът Матео Салвини заяви пред радио RTL, че правителството предвижда бърза намеса.

„Искаме да действаме бързо по отношение на младите хора“, каза той преди заседанието на кабинета, на което трябва да бъдат разгледани предложенията.

Според „Кориере дела сера“ се обсъжда удължаване на превантивното задържане до 24 часа и разширяване на приложението му към лица под 18 години. Предвиждат се и ограничения за събиранията на хора, определени като заплаха за обществения ред.

Правителството планира да изпрати и още 500 военнослужещи в Милано за подпомагане на силите за сигурност.

Разказ от Болоня

Константин Джорджев, който учи в Болоня, разказа пред БГНЕС за актуалната ситуация. Според наблюденията му през последните дни протестите са станали по-масови, а част от проявите са преминали във вандализъм.

Джорджев описа пред БГНЕС хилядни демонстрации и затруднено придвижване в центъра на Болоня по време на проявите. По думите му блокадите започват в следобедните часове и продължават до края на деня.

Като пример за щетите Джорджев посочи изпочупен обект на веригата „Бъргър Кинг“. Той разказа и за полицейска намеса с водни оръдия.

Според него при част от участниците първоначалните протестни искания вече отстъпват пред грабежи и разрушения.

Джорджев подчерта, че демонстрациите са обичайна част от живота в Болоня и често се провеждат край университета, в който учи. Проявите през последните дни обаче той определи като „вандалски“.

На въпрос дали протестите стават по-масови, той отговори: „Последните няколко дена със сигурност са се увеличили значително хората“.

Същевременно Джорджев уточни, че напрежението не е постоянно, най-вече през почивните дни.

Социалното недоволство и насилието по улиците

Хиляди хора протестираха мирно срещу поскъпването на живота в градове в Северна Италия през уикенда. На места обаче шествията бяха съпътствани от сблъсъци с полицията и разграбване на магазини.

В Милано се събраха над 5000 души. Няколкостотин участници в безредиците, много от които според първоначалните данни са непълнолетни, палиха контейнери за смет, разбиваха витрини и ограбваха търговски обекти.

Същевременно в Южна Италия земеделски производители и шофьори на камиони блокират пристанища и магистрали заради рязкото поскъпване на горивата вследствие на войната на САЩ и Израел срещу Иран.

Кметът на Милано Джузепе Сала предупреди, че отговорът на безредиците не може да се изчерпва с репресивни мерки. По думите му политиците трябва да обърнат внимание и на причините за общественото недоволство, наред с противодействието на насилието. | БГНЕС