Застреляха известния бизнесмен Слави Бинев

Бизнесменът Слави Бинев е бил застрелян в столичния квартал "Павлово". По информация на "24 часа" извършителите са задържани на магистрала "Тракия", а причина за убийството е битов скандал.

Сигналът за убийството е подаден малко преди 10:30 ч., потвърдиха от СДВР. В Спешна помощ са го получили в 10:28 ч., а линейката е пристигнала за седем минути. Медиците само са констатирали смъртта на Слави Бинев.

По информация на NOVA за случилото се е съобщил работник в къщата на бизнесмена. Той разказал, че пред дома са дошли хора, чул е изстрели и при проверка е открил Бинев убит. По неофициална информация бизнесменът е бил прострелян в главата и тялото.

Бинев е познат като спортист, бизнесмен от прехода и политик от различни формации.

Слави Бинев е роден на 10 декември 1965 г. в София. Завършва Френската езикова гимназия в столицата, а след това Националната спортна академия "Васил Левски", където изучава тенис и бокс. През 1987 - 1992 г. Слави Бинев е многократен шампион по таекуондо на България и победител в множество международни състезания.

Започва политическия си път в партия "Атака". През 2007 г. е избран за евродепутат, а през 2009 г. печели втори мандат. В Европейския парламент участва в Комисията по икономически и парични въпроси, както и в други делегации и междупарламентарни групи. През октомври 2007 г. е кандидат за кмет на София от партия "Атака", но получава едва 4,02%. През 2011 г. напуска "Атака".

През 2012 г. учредява Консервативна партия "Движение на успеха", която става част от политическия съюз Гражданско обединение за реална демокрация (ГОРД). Сред основателите на ГОРД са още писателят Любен Дилов-син, спортният журналист Крум Савов, бизнесменът Румен Ралчев, бившият министър на правосъдието Антон Станков и други. По-късно Бинев напуска обединението и се присъединява към Националния фронт за спасение на България (НФСБ).

На парламентарните избори през октомври 2014 г. е избран за народен представител. През декември същата година оглавява парламентарната комисия по култура. Назначението му предизвиква протести сред представители на театралната и медийната общност. На 8 декември Бинев подава оставка от поста.

На парламентарните избори през 2017 г. е кандидат за депутат от листите на ДПС.

Името на Слави Бинев се свързва и със сенчестите черти на българския преход. През ноември 1993 г. десетки въоръжени мъже нахлуват в спортния комплекс "Дескрим" в София, негова собственост, пребиват и отвличат Бинев. Сред обвиняемите по случая са Димитър Джамов, Красимир Маринов - Големия Маргин, Димата Руснака и Пело Стоев. По-късно Бинев става учредител на охранителното сдружение "Защита". От 1994 г. е главен акционер и председател на борда на директорите на "Ар-Систем" (R-System Holding) - група, обединяваща над 100 дружества с интереси в развлекателния бизнес, охраната, инвестициите и строителството. Чрез "М.И.Г. Групп" той стопанисва редица известни заведения в София, сред които клубовете "Библиотеката", "БИАД", "Дали" и "Империал", както и кафенета от веригата "Куул". В поверителен доклад на американското посолство от 2005 г., публикуван в WikiLeaks, се твърди, че дейността на "М.И.Г. Групп" включвала проституция, наркотици и трафик на крадени автомобили. Това са твърдения от доклада, а не съдебно установени факти в предоставения материал.

През 2007 г. Слави Бинев е обявен за архонт от старозагорския митрополит Галактион по време на церемония в базиликата "Санта Мария Маджоре" в Рим. Титлата се представя като отличие за заслуги към Църквата, но решението предизвиква спор в Българската православна църква. Светият синод отказва да признае архонтството на Бинев с аргумента, че званието не съществува в официалната система от отличия на Българската православна църква и нейните поделения. След възникналия скандал митрополит Галактион заявява, че посещението му в Рим е било частно и че не е бил изпратен официално от Синода.

Източник: dir.bg