Убиват в затвора Любо Гребеца - единственият оцелял от "Наглите"?

„Задействан е план за екзекуцията на единствения оцелял от безпощадната банда за отвличания и убийства „Наглите“ – Любомир Димитров, известен като Любо Гребеца“. Това алармират два независими източника от ъндърграунда и службите,

Както вече стана ясно, трима от зловещата наказателна бригада, ръководена и защитавана от Алексей Петров – Прокопи Прокопиев – Културиста, Ивайло Евтимов –Йожи и Даниел Димитров – Данчо Релето, са очистени още на 11 август, макар официалната информация да гласи, че са издирвани от МВР, естествено – безуспешно.

„В момента върви план за изпращането на оня свят на единствения оцелял – Любо Гребеца, който изтърпява доживотна присъда в Централния софийски затвор. По тази причина хладнокръвният убиец все още диша, но това няма да е за дълго – има разнопосочни сигнали, че скоро дългата ръка на богатия и влиятелен отмъстител, затрил аверите му от „Наглите“, ще го достигне и зад решетките“, разкри криминалист, от години разследващ кървавите престъпления на бандата. Към момента Любо Гребеца е последната дишаща останка от безскрупулната бригада за отвличания, от която беше пропищял дори престъпният свят.

Любомир Димитров който излежава доживотна присъда за две убийства, бачка неуморно в обслужващия персонал в Централния софийски затвор. Знае се, че коварният убиец е ликвидирал дори един от най-приближените си хора – Сапата.

Според твърдения отзад стените на зандана Гребеца не е наказван нито веднъж, не създава никакви проблеми на надзирателите, няма сблъсъци между него и други „смъртници“, както наричат затворниците, които са с доживотни присъди.

Безмилостният килър дори е кмет на Първа група от над половин година. Другите затворници му гласуват пълно „доверие. Постът, който заема Гребеца, не носи финансови облаги, но има солидни привилегии. През Димитров минават всичките молби и казуси на лишените от свобода от Първа група, той определя вътрешния ред и отговаря за спазването му.

Гребеца отговаря и за трудовата заетост на пандизчиите на територията на Софийския затвор. Безпощадният убиец изготвя графиците за свиждания и получаването на колетите на затворниците от групата. Любомир Димитров отдавна таи надеждата, че някой ден ще бъде направена ревизия на постановената му доживотна присъда и тя ще бъде намалена на 30 години. Това може да се случи, когато килърът е излежал поне 20 години от присъдата си.

През 2020 г. Любомир Димитров – Гребеца беше осъден окончателно на доживотен затвор без право на замяна за две брутални убийства, извършени от него покрай криминалната му роля в бандата за отвличания. Показателен за жестокостта на Любо Гребеца е фактът, че и двамата ликвидирани от него – Юлиян Лефтеров - Кунгфуто и Иван Пайнавелов – Сапата, са му били близки приятели от години. Смята се, че заръката за екзекуцията им идва от биг боса на бандата Алексей Петров, за да се минимализира шансът някой разкаял се бандит да се спаси като защитен свидетел и да пропее като славейче пред ченгетата.

Групата „Наглите" бе разбита в края на 2008 г. За множеството похищения по 18 г. затвор получиха Релето, Йожи й Поли Културиста, а на 10 години решетки бе осъден Любомир Димитров – Любо Гребеца, който отчасти съдействаше на Темида. Четирима, сочени за членове на бандата, бяха оправдани да са отвличали бизнесмени за крупни суми. Това са Цветозар Славчев, братята Митко и Радослав Лебашковски и Павел Петков – Пелтека.

Двама от бандата така и не дочакват възмездие – Кирил Кирилов – Шкафа бе разстрелян малко преди присъдата на първа инстанция. „Наглият“ Иван Пайнавелов – Сапата е убит още преди процеса. За смъртта на Сапата и за убийството на Юлиян Лефтеров – Кунгфуто, Любо Гребеца бе осъден на доживот зад решетките.

Решаваща роля по делото имат показанията именно на Данчо Релето, който застава срещу Гребеца, с когото навремето са били изключително близки и са действали заедно. Релето обаче си е бил по-близък със Сапата и с Кунгфуто и именно това го кара да свидетелства. Също така и изглежда добре в очите на Темида.

Запознати припомнят, че подсъдимият като член на групата за отвличания Кирил Кирилов – Киро Шкафа беше гръмнат, докато течеше процесът на първа инстанция. Сега се смята, че неговият душманин е решил да ликвидира цялата банда.

Запознат не скри, че все пак има още един жив „нагъл“ – Валентин Михайлов, известен като Вальо Ихтиманския, но той е защитен свидетел на прокуратурата по делото срещу глутницата за похищения на Трактора. Преди да стане свидетел, Ихтиманския е имал богато криминално минало. През 1995 г., едва на 19-годишна възраст, е част от банда, която извършва въоръжени грабежи. Групичката е задържана и той получава 18 години затвор, но впоследствие е оправдан и дори осъжда държавата в Страсбург за незаконен арест.

През 2009 г. Валентин Михайлов е арестуван във Велико Търново, докато източва чужда банкова сметка. За да избегне затвора, той се съгласява да свидетелства срещу „Наглите“. Пред криминалистите бандитът разказва за участието си в 9 отвличания, извършени заедно с четирима от подсъдимите.

След като става защитен свидетел, за известно време е скрит в Словакия. Появи се и информация, че е разследван за грабеж, но разбойникът не може да бъде открит именно защото е защитен свидетел, което спасява кожата му от отмъщението, което застигна неговите „колеги“ от „Наглите“.

Вече съобщихме, че дори в ъндърграунда се знае, че Културиста, Йожи и Релето са на оня свят.

Убити са още на 11 когато са изчезнали, и то не заради изчезването на пратка кокаин, каквато е умишлено лансираната пред медиите версия, а заради участието им в „Наглите“, ръководена от Алексей Петров. Именно Трактора е човекът зад кулисите, който ръководел извергите, като дори провалял разследвания срещу бандата в качеството си на съветник в ДАНС по онова време. Разследващите са се добрали и до информацията, че за екзекуцията на Трактора престъпен бос, жертва на похитителите е платил около 500 000 евро, а за отвличането и убийството на тримата „нагли“ – общо около 400 000 евро.

На 16 август 2023 г. наемник пръсна черепа на Алексей Петров с хидрошокови куршуми и така сложи край на главатаря на зловещата глутница похитители. „Трактора е трофеят, който трябва да подскаже на все още живите от групировката, че няма да има милост за зверствата, които сториха. Щом биг босът им бе покосен напук на охранителите си и мерките за безопасност, какво остава за Културиста, Йожи и Релето – от 2 години им беше ясно, че са пътници. Те смятаха, че ще им се размине, но се заблудиха“, завърши криминалистът.

За 2 години „Наглите“. искат откуп от жертвите си за общо 45 милиона евро, но вземат над 3 млн. На много от осакатените бяха присъдени неимуществени вреди общо за около 1 млн. лв., но нито един от тях не е получил и стотинка.

Източник: Уикенд