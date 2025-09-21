Митьо Очите предложил 50 бона рушвет, за да не лежи сина му в затвора Наследникът му бе заловен да шофира надрусан с кокаин в Бургас, чака се кръвната му проба от ВМА https://crimes.bg/kriminalno/mityo-ochite-predlozhil-50-bona-rushvet-za-da-ne-lezhi-sina-mu-v-zatvora-3/173071 Crimes.bg

Митьо Очите е стартирал офанзива по измъкването на 20-годишния си син Димитър-джуниър от лапите на правосъдието, разкриват запознати от ъндърграунда.

Преди седмица наследникът на Несебърския Ал Капоне беше задържан и прекара 24 часа в ареста в Бургас, след като беше заловен да шофира надрусан с кокаин в тузарско „Ауди RS 6“ от местната полиция.

Синът на несебърското страшилище е бил спрян за проверка от полицията в Бургас в малките часове на нощта на 12 срещу 13 септември, след като се е прибирал към семейното имение в Кошарица след парти в бургаската дискотека "Док 5". Запознати със задържането на 20-годшния Димитър Желязков-джуниър разкриват, че в колата с него са се возили две момичета и негов приятел, които също са били отведени в районното управление в Бургас, но впоследствие са били освободени.

Синът на Митьо Очите привлякъл вниманието на ченгетата заради криволичещото на пътното платно „Ауди“, което било отбито от пътя от патрулен автомобил. Разправят, че Димитър не можел дори да си каже името, тъй като бил под давлението на белия прах.

Пробата му за алкохол излязла отрицателна, но тестът за наркотици веднага светнал за употреба на кокаин. Последвал щателен обиск на лъскавото „Ауди“, но в колата на стойност около 300 000 лева не са били намерени наркотици.

Още на следващия ден синът на Митьо Очите е бил освободен, без да му бъдат повдигнати обвинения тъй като се чакат резултатите от кръвната му проба. Те са изпратени за анализ в Катедрата по токсикология към Военномедицинска академия в София.

Ако резултатите от пробата покажат наличието на кокаин в кръвта на Димитър Желязков-джуниър, срещу него ще бъде образувано наказателно производство и той рискува присъда от 1 до 3 години затвор за шофиране на кола под въздействието на наркотици. Според закона тузарското возило на наследника на Несебърския Ал Капоне следва да бъде конфискувано в полза на държавата, а ако автомобилът в собственост на друго лице или юридическо дружество, подсъдимият трябва да, плати глоба в размер на цената на превозното средство.

Според мълвата, която се носи из Несебър, Митьо Очите лично се е заел със задачата да отърве своя наследник от първата му осъдителна присъда. Разправят, че Желязков е предложил 50 000 лева за подмяна на кръвната проба на сина си, а схемата по измъкването на Димитър-джуниър се движи от лекар от отделението по анестезиология и интензивно лечение в УМБАЛ-Бургас, който през лятото на 2016 г. бил част от екипа, спасил живота на Митьо Очите. Тогава Несебърския Ал Капоне се озова в болницата в критично състояние, след като беше пронизан от 6 куршума в кървавата гангстерска касапница с мутрите на Божидар Кузманов – Божо Кравата, в препълнения с туристи ресторант „Фор Ю“ в Слънчев бряг.

Делото срещу Божо Кравата и мутрите му все още се води в съда в Бургас, а Димитър Желязков и хора от свитата му не са обвиняеми, макар видеокадри да показаха как Очите нахлува с 33 здравеняци в ресторанта на Кравата да се саморазправи с него.

Преди няколко месеца стана ясно наличието на схема с участието на лекари и лаборанти от химико-токсикологичната лаборатория във ВМА, които срещу солидни подкупи подменят кръвните проби, давани от шофьори след техен отказ да се подложат на тест за наркотици при полицейски проверки. Запознати разкриват, че под угрозата да бъдат съдени и да им бъдат отнети колите в полза на държавата, баровци. плащат колосални суми, за да им бъдат подменени пробите. Запознат твърди, че подкупите достигат до 100 000 лева.

20-годишният Димитър Желязков-джуниър е с чисто криминално досие, за разлика от своя баща и по-голямата си сестра Станислава, която е подсъдима като част от бандата на Митьо Очите за рекет и палежи, действала в Слънчев бряг в периода 2013 – 2018 г. Делото обаче все още не е приключило дори на първа инстанция, след като Специализираната прокуратура беше закрита, а то беше изпратено в Бургас.

Източник: Уикенд