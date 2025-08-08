Кметът на Созопол лъсна в далавера с боклук за 20 млн. лв. Тихомир Янакиев е обект на проверка заради неизгоден договор за сметопочистване, превърнал курортния град в кочина https://crimes.bg/kriminalno/kmetat-na-sozopol-lasna-v-dalavera-s-bokluk-za-20-mln-lv-3/169495 Crimes.bg

В обект на проверка от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) се е превърнал градоначалникът на Созопол Тихомир Янакиев заради неизгоден и непрозрачен договор за сметопочистване, събиране и транспортиране на отпадъци, сключен от него миналата есен с консорциума „Комунал Инженеринг“. Контрактът на обща стойност от над 20 милиона лева поражда куп въпросителни и съмнения за корупция.

Проверката срещу Тихомир Янакиев е стартирала след сигнали от общински съветници и жители на най-красивия и древен курортен град на Южното Черноморие, които са сезирали финансовите инспектори за грубо нарушение на публичните финансови интереси на Созопол чрез почти двойно завишаване на цената за сметопочистване.

От миналата есен Созопол е задължен да плаща всяка година по над 5 милиона лева на частно дружество, свързано с приближения до Тихомир Янакиев бизнесмен Валентин Денчев за почистване, а общата сума на договора, който изтича през есента на 2028 г., надхвърля 20 млн. лв. Според контракта, сключен с община Созопол, дружеството „Комунал“ има право на финансова корекция с до 20% завишение на цената, което вероятно ще се случи съвсем скоро.

Въпреки чувствителното завишаване на разходите за чистота, градът и прилежащите към него села са превърнати в кочина през настоящия летен туристически сезон. Вонята от тоновете боклуци, преливащи от кофите и разпилени из цял Созопол е непоносима и съпоставима с аромата на тоалетната на бързия влак София – Бургас.

Даже Стария град на Созопол, който е емблемата на черноморския курорт и привлича ежегодно тълпи от туристи, е заприличал на сметище, пред което бледнее дори и апокалиптичната гледка от задръстения с боклуци плаж „Градина“ на 1 юли сутринта след посрещането на Джулай морнинг.

Тогава Созопол влезе в новините не с красивия изгрев, а с тоновете отпадъци, покрили плажната ивица. Оказа се, че въпреки очаквания наплив от туристи, които да съзерцават изгрева от плажа, никой не се е сетил да постави допълнителни кофи за боклук.

„До миналата година Созопол плащаше по 2,9 млн. лв. годишно за сметопочистване, преди през есента на 2024 г. кметът Тихомир Янакиев да остави чистотата на общината в ръцете на близкия си приятел бизнесмен Валентин Денчев. За да набъбне сумата по договора почти двойно, беше създаден мним консорциум с участието на 3 фирми – „Комунал Инженеринг“ ЕООД, „Чистота Тетевен“ ЕООД и „Чистота Созопол 2024“. И зад трите обаче стои Валентин Денчев“, разказва запознат с боклукчийската афера за над 20 милиона лева в Созопол.

И за да бъде договорът още по-неизгоден и скъп за местните граждани, кметът Тихомир Янакиев е сътворил и друг гешефт – позволил е на фирмата „Комунал“ да събира кофите за боклук в селата в Община Созопол два пъти седмично, вместо три, както беше допреди година. В периода от 1 октомври до 1 юни дружеството за чистота също събира боклука в града два пъти в седмицата, вместо три, като по този начин разходите на „Комунал“ се съкращават с 20%. Твърди се, че именно по този параграф Тихомир Янакиев е уязвим и се очаква от Агенцията за държавна финансова инспекция да сезират прокуратурата заради съмнения за злоупотреби.

„Инспекторите от АДФИ работят с документи и не са разследващ орган, заради което не могат да проверят за корупция Тихомир Янакиев. Иначе в Созопол е публична тайна какъв е размера на рушвета, заприходен от кмета“, разказва информиран жител на черноморското градче.

Твърди се, че договорката между Янакиев и Валентин Денчев е кметът на Созопол всяка година да прибира по 500 000 лева, докато „златния“ договор за почистване е в сила, освен това от „Комунал“ са поели ангажимент да му осигурят 100 гласа на предстоящите през есента на 2027 г. местни избори.

Тихомир Янакиев, който е бивш банкер, беше избран за кмет на Созопол през 2019 г. като кандидат на БСП, а през 2023 г. спечели втори кметски мандат още на първи тур, надделявайки над Станислав Губеров. Изразителната изборна победа на Янакиев се обяснява с възхода на Созопол през последните години, който обаче се дължи основно на налетите стотици милиони левове от частни инвеститори в лъскави хотели и помпозни плажни барове. Иначе инфраструктурата, обществените пространства и чистотата в Созопол са под всякаква критика и са гарнирани от слухове, че Янакиев е собственик в сянка на десетки ваканционни имоти, придобити чрез издаване на разрешителни за строеж на гигантски хотели и жилищни сгради на конвейер.

„Издават се разрешителни за изграждане на цели ваканционни комплекси без предвидени паркоместа и въпреки транспортния хаос, който настъпва всяко лято в Созопол. Докато изтече мандата на Тихомир Янакиев, ще бъдат излети милиони кубици бетон – само вижте проекта, който тази есен стартира пловдивското дружество „Хъс инвест“, и ще ви стане лошо от бетон“, бият аларма жителите на Созопол.

Източник: Уикенд