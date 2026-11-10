Жители на столичния квартал „Хаджи Димитър“ притеснени от строеж на нова жилищна сграда в близост до блока им https://crimes.bg/inczidenti/zhiteli-na-stolichniya-kvartal-hadzhi-dimitar-pritesneni-ot-stroezh-na-nova-zhilishtna-sgrada-v-blizost-do-bloka-im/205563 Crimes.bg

Жители на столичния квартал „Хаджи Димитър" сигнализират за строеж на нова жилищна сграда в непосредствена близост до блок 147. По думите им изкопните дейности са започнали в края на октомври, а разстоянието до жилищната сграда е по-малко от пет метра. Хората се притесняват, че предвиденото изграждане на подземни гаражи може да засегне конструкцията и основите на блока.

„На 24 октомври започна събарянето на намиращата се тук къща, а на 28 октомври влезе багерът и започна да копае. Разстоянието до нашата сграда е по-малко от три метра. Притесняваме се да не се наруши конструкцията или да бъдат подкопани основите", разказа Мария Андреева, която живее в блока.

Жителите са подали сигнали до Столичната община, районната администрация и ДНСК. По думите им обаче все още нямат конкретни отговори какво точно ще бъде построено.

„Нямаме становище, все още нищо. Не знаем какво ще се строи тук, защото на информационната табела няма чертежи или снимков материал", заяви Екатерина Димитрова.

От фирмата изпълнител „Дюинвест" уверяват, че всички строителни дейности се извършват въз основа на одобрени инвестиционни проекти и разрешение за строеж. От дружеството посочват още, че е изготвен и одобрен проект за допълнително укрепване на изкопа. За целта е избран методът на сондиране, който според фирмата е по-щадящ по отношение на шума. От район „Подуяне" съобщиха, че на 9 ноември е извършена проверка на място. Администрацията е запозната с притесненията на живеещите и заявява, че ще продължи да следи за законосъобразното изпълнение на строителните дейности.

От ДНСК също потвърдиха, че има подаден сигнал. Определен е 15-дневен срок за проверка, след която ще бъдат предприети необходимите последващи действия. Жителите очакват компетентните институции да проверят случая и да дадат своевременни отговори на опасенията им за безопасността на блока.