Служителят на НСО Мартин Варадинов е задържан за инцидента с журналиста Соня Колтуклиева

Служителят на НСО Мартин Варадинов е задържан във връзка с инцидента с журналиста Соня Колтуклиева. 30 минути след полунощ той беше изведен от сградата на Военно-апелативната прокуратура с белезници.

Гардът доброволно е дал показания по случая. Инцидентът стана след заседание на изпълнително бюро на "Прогресивна България", когато репотертът на ПИК направи опит да вземе интервю и от председатля на парламента Михаела Доцова, докато тя влизаше в колата си. Колтуклиева отвори вече затворената врата на автомобила, беше блъсната от гард на НСО и падна на земята.

Колтуклиева беше откарана за преглед във Военна болница, след прегледи беше освободена за домашно лечение. След това тя беше на разпит във Военната прокуратура. Председателят на парламента Михаела Доцова специално отиде до там, за да разговаря с Колтуклиева. Шефът на парламента настоя за пълна проверка за случилото се и най-строги мерки.

По случая започна незабавна проверка. От НСО заявиха, че при установяване на неправомерни действия ще бъдат предприети най-строги мерки и призоваваха да се зачита неприкосновеността на охраняваните лица. Случаят предизвика остри политически реакции и призиви за оставки заради недопустимото отношение към журналист. Президентът Илияна Йотова осъди действията на гарда и настоя за бързо изясняване на обстоятелствата и поемане на отговорност при установени нарушения.

Соня Колтуклиева: "Бях във Военноокръжна прокуратура досега някъде около два часа и половина. Образуваха досъдебно производство, казаха, че са задържали охранителя от НСО. Към 22.10 часа дойде Михаела Доцова заедно с Антон Кутев. Тя започна да изказва съжаление, но всъщност се оправдаваше, че като излязла от централата на „Прогресивна България", много се стресирала, защото видяла само мен отвън, и повтаряше непрекъснато: „Стресирала, стресирала". И аз ѝ казах да напусне, да си тръгне, че нищо от това, което казва, не е искрено, а се опитват да ми изкарат виновна аз, която съм жертвата.

- БНТ:Какво казаха лекарите?

- Фрактура на рамото. И доктор Иванов, струва ми се, от Военномедицинска академия каза: „От всичко най-лошо, което можеше да ви се случи, не е най-лошото".

Да. Аз дори не съм виждала медицинските документи. Направиха ми някъде към 6 снимки на глава, на врат, на прешлени, на вътрешни органи, на крака, на всичко, всичко, но те са във Военноокръжна прокуратура сега, тези документи.

А тази жена не се спря да се обърне назад да види. Най-вероятно са ѝ казали охранителите, че съм паднала. Как да приема? И тя не каза: „Извинете, че стана с мен всичко това."