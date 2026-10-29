Здравната министърка се подмладява с пептиди

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова впечатлява от началото на октомври със свежа и изцяло подмладена визия. Близки до нея разкриват, че тайната за гладкото лице като на девойка се крие в редовното използване на пептиди. Напоследък Катя Ивкова публично заговори за опасностите от незаконните инжекции за разкрасяване, по които са луднали десетки дами. Тя обяви, че са установени над 73 онлайн платформи, продаващи медикаменти без ясен състав, и сигналите вече са препратени към ГДБОП.

Съмнения за сериозен лобизъм и конфликт на интереси обаче се появиха заради присъствието на бизнес дамата Десислава Власакиева на съвместна пресконференция в министерството. Шармантната блондинка е прокурист в известната клиника „Имплантик“, която предлага скъпи антиейдж процедури и законни пептиди. Десислава Власакиева участва в кампанията „Здраве без риск“ съвместно с Изпълнителната агенция по лекарствата. По този начин тя успешно брани частния си разкрасителен бизнес от конкуренцията на интернет сайтовете, използвайки държавната трибуна за скрита реклама.

Официален съдружник на Десислава Власакиева в медицинския център е небезизвестният Тома Томов, по-известен като Майбаха. Бизнесменът е син на щатен сътрудник на Държавна сигурност и се смята за голяма акула в родното здравеопазване. Той е бил съветник на двама министри и поддържа силни връзки в ДАНС. Кампанията срещу незаконната козметика се подкрепя и от Боряна Кариева. Тези държавни институции вземат страна в сложния търговски процес, докато частният бизнес процъфтява под предлог за защита на пациентите.

Източник: Уикенд