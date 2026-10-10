Убиецът на Милен Цветков излиза предсрочно на свобода?

28-годишният Кристиан Николов, който уби журналиста Милен Цветков в тежка катастрофа през 2020 г., прави опити да излезе предсрочно от затвора. Николов изтърпява 9-годишна присъда в Казичене от юли 2023 г., но юридически е прекарал над половината от наказанието си поради зачитането на ареста. Адвокатите Ивайло и Марио Найденови, препоръчани от Димитър Желязков - Митьо Очите, опитват да договорят положителна характеристика за затворника. Те обещали на Кристиан Николов, че срещу солидно заплащане той ще бъде на свобода за празниците.

Планът на защитата обаче удря на камък заради засиления контрол след скандала с Борислав Чобански и предложенията за предсрочно освобождаване. Никой от затворническата администрация не смее да изготви необходимите документи за вип затворника поради опасения от обществен отзвук. Казусът е особено чувствителен на фона на предстоящите избори за Нов ВСС и общественото недоволство. Освобождаването на Николов, който причини смъртта на обичания водещ след употреба на наркотици, би предизвикало грандиозен скандал в цялата страна.

Предишните адвокати на обвиняемия Любомир Таков и Константин Симеонов са се дистанцирали от настоящите опити за предсрочно пускане. Защитниците Найденови, известни с работата си за Марин и Стефан Димитрови, са провели няколко срещи с бивши шефове от затворническата система. Връзките на семейството с фигури като Миню Стайков и Стайко Стайков осигуряват сериозен финансов ресурс за правната битка. Въпреки това Кристиан Николов най-вероятно ще остане зад решетките, вместо да посрещне празниците у дома.

Източник: Уикенд