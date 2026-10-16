Пенсионерските организации настояват за контрол върху надценките на храните

Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации се обяви срещу корпоративния натиск върху контролните органи и поиска мерки за достъпност на основните хранителни продукти

Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации настоява за продължаване на проверките за необосновано високи търговски надценки и за засилване на защитата на потребителите на фона на поскъпването на хранителните стоки. В декларация федерацията изразява подкрепа за действията на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и призовава правителството да не допуска корпоративен натиск върху контролните органи, предаде репортер на БГНЕС.

Според организацията за около два милиона български пенсионери цените на храните са пряко свързани с възможността да покриват основните си жизнени потребности след плащането на сметките за електричество, отопление, вода и лекарства.

„Защитата на потребителите не е атака срещу бизнеса, а задължение на държавата“, се посочва в декларацията.

Повод за позицията е и реакцията на Сдружението за модерна търговия, което на 14 октомври е поискало спешна среща с министър-председателя и министъра на икономиката заради действията на КЗП. Според федерацията опитите проверките да бъдат представяни като институционален натиск, популизъм и заплаха за обществения ред будят тревога.

В декларацията се цитират оповестени на 12 октомври резултати от проверки на КЗП, според които разликата между доставните и продажните цени на определени хранителни продукти достига 141% при кравето масло, 133% при сиренето и 127% при доматите. Посочени са и надценки от над 100% при други основни храни.

От федерацията подчертават, че тези данни налагат задълбочена проверка, публични обяснения и институционална реакция, а не заглушаване на проблема чрез обвинения срещу контролния орган.

Организацията настоява проверките за необосновани надценки, непрозрачно ценообразуване, подвеждащи промоции и нелоялни търговски практики да продължат. Сред исканията са незабавни мерки за достъпност на основните хранителни продукти за пенсионерите и хората с ниски доходи, както и включване на пенсионерските организации в диалога за цените и покупателната способност.

Федерацията заявява, че ще продължи да настоява за справедливи цени, прозрачност и ефективен контрол в защита на пенсионерите в България. І БГНЕС