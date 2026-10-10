Отменят „Евровизия“ в Бургас заради потопените кораби в Черно море? Великобритания и Испания настояват да се смени държавата или поне градът домакин от съображения за сигурност https://crimes.bg/vodeshha-tema/otmenyat-evroviziya-v-burgas-zaradi-potopenite-korabi-v-cherno-more-3/203145 Crimes.bg

Домакинството на Бургас за 71-ото издание на песенния конкурс „Евровизия“ през май 2027 г. е поставено под въпрос заради ескалацията на войната и атаките с руски дронове срещу търговски кораби в Черно море. Въпреки че премиерът Румен Радев и военният министър Димитър Стоянов омаловажиха инцидентите, Европейският съюз за радио и телевизия обмисля отнемане на домакинството. Директорът Делфин Ернот допуска преместване в друга държава или в София, а Великобритания и Испания настояват за промяна от съображения за сигурност.

Притесненията са засилени от риска от военни провокации поради наличието на хиляди украинци по Южното Черноморие. Организаторите вече са приели нови правила, влизащи в сила от 2027 г., които позволяват смяна на държавата домакин при геополитическа криза или въоръжен конфликт. Директорът на БНТ Милена Милотинова и кметът Димитър Николов са уведомени за опасността от директора Мартин Грийн, но все още мълчат. Напрежението около събитието расте, докато сигурността в морския регион продължава да се влошава.

Бургас спечели правото за домакинство през лятото, побеждавайки София, като се твърди, че решението е взето под политическо влияние от Румен Радев и Иво Христов, за да не се засилват позициите на Васил Терзиев. Страната ни заслужи провеждането на музикалния форум благодарение на победата на Дара с песента „Бангаранга“ на юбилейното издание във Виена. Окончателното решение къде ще се проведе мащабният конкурс догодина предстои да бъде взето през следващите седмици в зависимост от обстановката.

Източник: Уикенд