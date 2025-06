На Световния ден на доброволния кръводарител, БОДК настоява за цялостна ревизия на системата на кръводаряването в България и реална работа за разрешаване на проблемите

На 14 юни страните по Света отбелязват Световния ден на доброволния кръводарител като израз на благодарност към доброволните кръводарители за техния незаменим и безценен дар за здравето и живота на милиони хора. Денят има за цел да послужи и като насочване на правителствата и националните здравни органи към повече действия за осигуряване на подходящи ресурси за увеличаване на вземането на кръв от доброволни, неплатени донори и за осигуряване на достъп до безопасна кръв и услуги за кръвопреливане за всички, които се нуждаят от тях.

У нас Българска организация за доброволно кръводаряване (БОДК) е първото и единствено доброволческо сдружение, което предоставя помощ и информация, свързана с кръводаряването; работи за насърчаване и популяризиране на редовното, анонимно и доброволно кръводаряване и подкрепя и организира акции, обучения и информационни кампании. Организации и общности по целия свят полагат усилия за изграждане на култура на безвъзмездно и доброволно кръводаряване в името на това да има достатъчно налична безопасна кръв за здравеопазването. БОДК е и единствената българска организация, чиято дейност е отразена в официалния доклад на Европейската комисия “Blood Donation in The EU: Exploring Behavioral Insights For Innovative Interventions”, който предоставя най-актуалния преглед на кръводаряването в страните от ЕС.

Всяка година Световният ден на доброволния кръводарител има свое специално послание, което тази година гласи „Дари кръв, дари надежда - заедно спасяваме животи!“. Ключово е да се насочи вниманието и да се повиши осведомеността за необходимостта от безопасна кръв и кръвни продукти, дарени от доброволни и безвъзмездни кръводарители, както и към редовното и регулярно кръводаряване, което помага да се осигури сигурност и стабилност.

Датата 14 юни е рождената дата на Карл Ландщайнер, австрийски биолог и лекар, който в началото на 20 век открива системата на кръвните групи „А-В-0“, и е символично избрана от Световната Здравна Организация като признание за огромната стойност на великото откритие, донесло му Нобелова награда и спасило и продължаващо да спасява милиони човешки животи.

„Много е важно в България да започнем да говорим за проблемите, свързани с кръводаряването, негативите, до които те водят за цялата ни здравна система и за огромния недостиг на кръводарители. Истински критично е обаче да започнем да работим реално за разрешаването на тези проблеми, защото те се задълбочават все повече и повече.“ - казва Стефка Попова-Лазарова, председател на БОДК – „Драстичният недостиг на кадри, наложените порочни практики и ширещото се сериозно невежество по темата задълбочават проблемите, предизвикани от липсата на достатъчно кръв и кръвни продукти. Това са проблеми, засягащи както обществото ни като цяло, така и всеки един отделен човек. БОДК настоява за цялостна ревизия на системата на кръводаряването в България - одит на разходваните средства, анализ и контрол за оптимизиране на разходите; ясни и значими действия за привличане на нови кадри и подобряване на условията за работещите и даряващите; въвеждане на образователни часове в училищата и изграждане на държавна политика за насърчаване и популяризиране на доброволното кръводаряване.“

БОДК помага за спешни случаи посредством мобилното приложение „Дари кръв“, част от системата за взаимопомощ на организацията. Потребителите могат да потърсят помощ чрез спешен призив за кръводарители, да окажат помощ, да получават известия както за спешни призиви, така и за кампании за доброволно кръводаряване, да разберат къде могат да дарят кръв или да се свържат с БОДК. Призивите за помощ са се увеличили с 48% спрямо предходната година, като всеки призив се проверява и потвърждава за автентичност, коректност и актуалност. Съществен момент е липсата на пряк контакт между даряващите кръв и нуждаещите се от нея, което преодолява рисковете от злоупотреби с нуждата и възпрепятства възможността да се поискат пари срещу дарената кръв. Само за последната година през приложението са проведени повече от 630 успешни акции за спешна помощ, от които около 38% с търсене на конкретна кръвна група и над 85% с търсене за конкретен регион от страната. Приложението е част от цялостна система, която се поддържа и администрира изцяло от доброволци-членове на БОДК и предоставянето на помощ чрез нея е доброволно и безвъзмездно.