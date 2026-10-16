Иван Шишков разясни казуса с опасната фуга на Околовръстното и обяви напредък по последния участък от пътния пръстен

Сериозни нарушения при договорите за доставка и монтаж на мантинели, плащания над допустимите по закон стойности и съмнения за облагодетелстване на определени фирми. За това говори министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в ефира на „Здравей, България". Той коментира сигнала на ДПС до прокуратурата, свързан с обществените поръчки за пътни ограничителни системи, и отправи обвинения за засегнати икономически интереси.

Министърът засегна и състоянието на пътната инфраструктура, включително опасната фуга на Южната дъга на Софийския околовръстен път, довършването на последните осем километра от трасето и напредъка по автомагистрала „Струма".

Повод за коментара стана сигнал на ДПС до прокуратурата, в който се поставят въпроси за индексацията на договорите за мантинели по време на първото служебно правителство на Гълъб Донев. От партията твърдят, че приложената методика е довела до оскъпяване на договори с над 160%. Посочена е и фирмата „Юпитер 05" ООД, като се настоява за проверка на обществените поръчки.

Това се случва на фона на политическия сблъсък между управляващите и ДПС, след като правителството обяви данни за полети на партийния лидер, за които според изнесената информация разходи за около 5 милиона са били поети от фирма, свързвана с изпълнители на обществени поръчки за мантинели.

Иван Шишков отхвърли обвиненията срещу себе си и заяви, че според него реакцията на ДПС е продиктувана от засегнати финансови интереси. „Странно е, но, разбира се, има логика - нарушени са икономически интереси. Защото ние спряхме обществената поръчка за мантинелите за един милиард. Казахме: Не, няма да работим по този начин. Даже вече започнахме да работим не с тези фирми", заяви министърът.

По думите му държавното дружество „Автомагистрали" е предприело действия, за да извършва самостоятелно дейности по подмяна на мантинели. „Спомнете си, че Дружеството „Автомагистрали", което беше изключително бурно атакувано, започна да се подготвя да подменя само мантинелите. Закупиха машини, назначиха работници и включително закупиха малко количество мантинели от турска фирма", посочи той.

Регионалният министър представи хронология на процедурите за мантинели. Според него става въпрос за шест района, за които са сключени договори след обществени поръчки, проведени по време на правителството на Кирил Петков.

Той подчерта, че самите договори са били подписани при служебния кабинет, но процедурите по избор на изпълнители са приключили по-рано. „Има шест участъка, за които са подписани договори за мантинели. Нека е ясно, че търговете и конкурсите са правени по времето на правителството на Кирил Петков, не по наше време. Да, подписани са договорите, но по приключили процедури", заяви Шишков.

По думите му впоследствие са подписвани допълнителни споразумения към договорите през 2024 г., 2025 г. и началото на 2026 г. „В следващия момент по тези договори започват да се подписват анекси. Тези анекси са подписани през 2024, 2025 и съвсем в началото на 2026 година. Тоест от кого са подписани на практика? От всички тези други правителства, които са били след нас", каза той.

Шишков обвърза този период и с политическите промени в начина на назначаване на служебните кабинети, като отправи критики към партиите, участвали в конституционните промени.

Според Шишков в три от общо шестте района стойността на договорите е била надвишена с повече от 50% - границата, която той посочи като законово допустима.

„По закон могат да бъдат надвишавани с 50% от стойността. И са направени възлагания по тези договори над определената сума", заяви регионалният министър.

Той уточни, че първоначално за всеки от районите е била предвидена сума от приблизително 50 милиона, без да посочи валутата в изказването си. На въпрос дали допълнително възложените дейности са били платени, Шишков отговори утвърдително.

Министърът допусна и възможна връзка между тези средства и изнесените по-рано данни за плащанията за полети, но изрично представи това като свое предположение, а не като доказан факт. „Платеното може би е отишло там, където са установени парите с полетите. Така предполагам", каза Шишков.

Според регионалния министър превишенията са установени в три района в Южна България, докато при договорите за Северна България няма подобни надвишавания. На въпрос защо прави това разграничение, Шишков насочи вниманието към пловдивска фирма, работеща в сектора на пътните ограничителни системи.

На въпрос защо ДПС споменава „Юпитер 05" ООД в сигнала си, министърът заяви, че не е проследил подробно коя конкретна фирма се цитира от партията. „Аз даже не знам коя фирма ми размахват. Не съм слушал внимателно коя фирма е. Разбирате ли, всичко това, което говоря в момента - колкото повече говорим по темата, толкова повече факти излизат. Проблемът става все по-голям", коментира той.

Шишков изрази надежда, че ще се стигне до търсене на наказателна отговорност, като посочи, че информацията за мантинелите вече е стигнала до Министерството на вътрешните работи. „Надявам се. Престъпление със сигурност има, защото когато има надвишаване на процедурата, тоест заплащано е повече от допустимото надвишаване от 50%, това е нарушение", заяви министърът.

По думите му документите са подписвани от тогавашните ръководители на Агенция „Пътна инфраструктура".