Делян Пеевски, лидер на ДПС:  Пълна подкрепа за българските полицаи! Достойното заплащане и социалните им права са отговорност на държавата към хората

Уважаеми служители на българската полиция,
На професионалния ви празник — 8 ноември, приемете моята признателност за смелостта, професионализма и всеотдайността, с които защитавате живота, спокойствието и сигурността на хората.
Зад вашата служба стоят риск, тежки дежурства и семейства, които споделят цената на дълга ви. Държавата е длъжна да отвърне с уважение, достойни възнаграждения и сигурност за вас и близките ви.
Недопустимо е, през политическото ръководство на службите, да бъдете превръщани в инструмент за мръсни партийни игри.
Изразявам пълната си подкрепа за исканията на Синдикалната федерация на служителите в МВР за увеличение на възнагражденията в Бюджет 2027 и защита на социалните права на служителите, които отвоювахме, за да имате сигурност и увереност при изпълнението на служебния си дълг.
Недопустимо е правителството да прехвърля тежестта на финансовите проблеми върху хората, които денонощно пазят реда и закона. При растящи цени замразяването на заплатите означава прогресивно обедняване.
ДПС винаги е отстоявало достойното заплащане и социалните придобивки на полицаите, военнослужещите и служителите в сектор „Сигурност“. Винаги сме се противопоставяли на опитите да бъдат отлагани договорени увеличения, да бъдат намалявани възнаграждения и да бъдат отнемани права. Ще бъдем последователни и днес.
Настояваме правителството да осигури необходимите средства и да проведе реален диалог със синдикатите. ДПС ще отстоява тази позиция и при обсъждането и приемането на Бюджета.
Подкрепата за хората в униформа е отговорност към цялото общество. Защото зад достойните условия за вашия труд стои сигурността на всяко българско семейство и стабилността на държавата.
Пожелавам ви здраве и сила!
Честит празник!
Източник: dps.bg