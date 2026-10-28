НА КОСЪМ ОТ ТРАГЕДИЯ В СЕРЕС! Автомобил се размаза на пистата по време на събитие на Premium Rally Sofia – Saint Vlas и Speedsector! (ВИДЕО) https://crimes.bg/uncategorized/na-kosam-ot-tragediya-v-seres-avtomobil-se-razmaza-na-pistata-po-vreme-na-sabitie-na-premium-rally-sofia-saint-vlas-i-speedsector-video-3/204572 Crimes.bg

Любителски видеокадри показват драматичен инцидент на гръцката писта в Серес, където спортен автомобил губи контрол, излиза от трасето, преобръща се и се размазва.

Инцидентът е заснет по време на автомобилно събитие, организирано от Premium Rally Sofia – Saint Vlas и Speedsector.

Кадрите сочат, че липсват т.нар. safety зони. В непосредствена близост до състезателната писта има други автомобили и хора.

Случаят повдига тежки въпроси за организацията и мерките за безопасност, които видимо са под всякаква критика.

Публиката става свидетел как спортен автомобил се движи по пистата в Серес, когато внезапно губи контрол, излиза от трасето и се преобръща. Колата се озовава извън състезателната линия, а драматичният момент е запечатан на любителско видео.

От него става ясно, че автомобилът напуска асфалта и преминава през пространството край трасето. В следващите секунди камерата проследява движението му към зоната, където би следвало да има необходимите предпазни съоръжения. Такива обаче липсват.

Особено тревожна е близостта между участъците, в които автомобилите могат да загубят управление, и зоните, използвани от присъстващите на събитието.

Любителският запис повдига сериозни въпроси за наличието на достатъчно пространство за безопасно спиране на излезлите от трасето автомобили и за ефективността на защитните съоръжения.

Какво би се случило, ако преобърналият се автомобил беше продължил движението си към място, на което се намират зрители, представители на организаторите или други участници, питат експерти, на които показахме кадрите?

При подобни автомобилни прояви безопасността не е пожелателна екстра, нито подробност, която може да остане на заден план заради зрелището. Тя е основното задължение на организаторите, твърдят те.

Високите скорости, мощните автомобили и непредвидимото поведение на машините при загуба на сцепление изискват безкомпромисни мерки за сигурност. Именно затова съществуват зоните за безопасност, предпазните бариери и строгите правила за разполагане на зрители и обслужващ персонал.

Premium Rally Sofia – Saint Vlas и Speedsector дължат отговори на редица неудобни въпроси.

Кой е отговарял за безопасността на събитието? Кой е одобрил конфигурацията на трасето и разположението на защитните съоръжения? Предвидени ли са достатъчни зони за безопасност при излизане на автомобил от пистата? Как е контролиран достъпът на зрители и персонал до рисковите участъци?

И най-важното — направено ли е всичко необходимо, за да не се превърне една грешка зад волана в масова трагедия?

Зад бляскавата реклама, скъпите спортни автомобили и демонстрациите на високи скорости стои отговорност, която не може да бъде пренебрегвана. Защото зрелището трае минути, но последствията от една катастрофа могат да останат за цял живот.

Компетентните гръцки органи следва да проверят организацията на събитието, мерките за безопасност и обстоятелствата около инцидента.

Автомобилният спорт винаги носи риск. Но професионализмът на организаторите се измерва не с броя на луксозните автомобили, а със способността им да защитят хората, когато нещо се обърка.

Защото човешкият живот струва повече от всяко автомобилно шоу. А въпросите за безопасността трябва да получат отговор преди следващата катастрофа, не след нея.