Магично! Божественият глас на Васил Петров разтърси Родопите (ЕКСКЛУЗИВНО ВИДЕО И СНИМКИ)

Родопите се превърнаха в декор за най-вълнуващите и романтични джаз мелодии, които прозвучаха в изпълнение на Васил Петров. На 2 август т.г. Maxi Park Hotel & SPA Велинград предостави своята сцена, където талантливият изпълнител подари незабравима вечер на меломаните.

На изискано лятно парти край обновения външен басейн, гостите се потопиха в лукс и наслада за всички сетива. Под звуците на My Way, Day In The Life Of A Fool, музиката на Бийтълс, Дийп Пърпъл, Стинг, Кис, филмовите теми на Джон Уилямс и Чарли Чаплин, хитове на Франк Синатра, Дюк Елингтън, Антонио Карлос Жобим, както и вечната френска класика, ценителите вкусиха от гурме предложенията на шеф-готвачите и поглезиха небцето си с елегантни винени селекции.

Васил Петров бе гост звездата по случай откриването на реновирания хотелски комплекс. Изисканото обновление е издържано изцяло в концепцията на Maxi Park Hotel & SPA Велинград за т.нар. “тих лукс”, където естетиката, класата и комфорта говорят сами за себе си - естествени материи, прецизност в изпълнението и внимание към детайла.

Не случайно творчеството и талантът на джаз изпълнителя бяха в изключителен унисон с атмосферата на хотела, който по думите на неговите гости е място едновременно за празник и отмора. Специален акцент след реновацията е поставен върху двата външни басейна – единият от които вече разполага с новоизградено джакузи.

Основният ресторант, известен със своята вкусна кухня, също претърпя цялостно обновяване, като след разширението си вече може да приеме над 300 гости.

За най-малките гости е осигурена целодневна анимация с професионални аниматори, включваща кино с пуканки, йога, творчески работилници, игри, детски дискотеки и коктейли край басейна.