Истерията „Под прикритие“ 6

Шестият сезон на култовия сериал по БНТ „Под прикритие“ предизвика истински фурор и небивала инерция сред феновете. Общо 8000 души препълниха Зала 1 в НДК за двете официални предпремиерни прожекции в София. За първи път телевизионна продукция продава изцяло най-голямата зала у нас в две поредни вечери. Стотици почитатели се събраха край червения килим часове преди събитието, за да посрещнат любимите си актьори, режисьорите Димитър Митовски и Виктор Божинов, както и новия изпълнителен продуцент Маги Халваджиян.

По червения килим преминаха емблематични лица като Владо Пенев, Александър Сано, Кирил Ефремов, Михаил Билалов и Захари Бахаров, придружен от децата си Кая и Максим. От новите попълнения с бляскава визия и холивудско поведение се открои актрисата Климентина Фърцова, следвана от Велина Георгиева, Юлиан Вергов и Павел Иванов. Сред гостите бяха Деян Донков и новата му половинка Анна Кошко. Поради професионални ангажименти в Пловдив и на филмов терен, отсъстваха Радина Кърджилова и Мариан Вълев.

Първият епизод очарова публиката с висок производствен стандарт и динамичен сюжет, фокусиран върху мафиотското семейство на героя на Юлиан Вергов. Зрителите посрещнаха с бурни аплодисменти появата на познатите герои и обещанията за сюжетни изненади. Режисьорът Виктор Божинов подчерта огромния успех на българските продукции и призова за повече родни сериали. Новият сезон тръгна официално в ефира на БНТ от снощи – 10 октомври и ще се излъчва всяка събота от 22 часа.

Източник: Уикенд