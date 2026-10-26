Спасиха десетки кучета от ферма за месо в Южна Корея

Южна Корея се подготвя да въведе пълна забрана за отглеждането, убиването и продажбата на кучета за месо от февруари 2027 г. Междувременно организации за защита на животните продължават да спасяват кучета от ферми, работили десетилетия наред.

При една от последните мащабни спасителни акции организацията Humane World for Animals е извела кучета от ферма в Канджин, в югозападната част на страната. Стопанството е функционирало 20 години и някога е отглеждало около 1000 животни.

Спасителите описват тежки условия, ръждясали клетки и останки от мъртви животни. Собственикът се е съгласил да предаде останалите кучета и да прекрати търговията с кучешко месо. Спасените животни ще бъдат транспортирани до САЩ и Канада, където ще бъдат предложени за осиновяване.

Законът за забрана на тази практика беше приет през 2024 г. Оттогава около 80% от фермите за кучешко месо са затворени, но според природозащитниците едва 0,3% от животните в тях са били спасени.

След влизането на забраната в сила нарушителите ще бъдат заплашени от до три години затвор или глоба от около 16 000 британски лири.

Организациите за защита на животните се надяват решението на Южна Корея да насърчи подобни мерки и в други азиатски държави.

Превод: GlasNews.bg