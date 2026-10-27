Саудитска Арабия разполага с тайни подземни бази с ракети DF-3 и DF-21, но може да започне производството на свои ракети DF-15A с обсег 900 км

Саудитска Арабия разполага с тайни подземни бази за балистични ракети със среден обсег DF-3 и DF-21, получени от Китай при доста загадъчни обстоятелства, а през септември 2026 г. бе отбелязана появата на балистични ракети DF-15A с обсег на изстрелване до 900 километра, пише Defense Express.
Саудитска Арабия разгръща и собствено производство на балистични ракети, вероятно в сътрудничество с Китай, и там също може да става въпрос за споменатите по-горе DF-15A.
Саудитска Арабия изгражда обект, който може да бъде идентифициран като завод за производство на балистични ракети, на 200 километра от столицата си Рияд.
Строителството на обекта е започнало през април 2025 г., а към есента на 2026 г. работата по този завод се счита за незавършена.
Характерът на строителството на съоръженията сочи към възможно използване на технологии от Китай. Но и двете страни, тоест саудитците и китайците, не коментират евентуалното сътрудничество в тази област.
Американските анализатори от Defense News изказват предположението, че може да става дума за производството на същите DF-15A, които Саудитска Арабия използва през септември тази година за удари срещу хутите в Йемен.
Основният акцент, върху който се съсредоточават американските анализатори, е, че изглежда Саудитска Арабия е решила да "се включи в ракетната технологична надпревара“ в Близкия Изток, като се възползва от помощта на Китай, и в този случай самите САЩ по никакъв начин не могат да повлияят на ситуацията.