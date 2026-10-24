Руският вицепремиер: Три танкера, превозващи руски дизел, плават към Северна Америка

Три танкера, превозващи руски дизел, са на път към Северна Америка, заяви снощи Александър Новак, руският вицепремиер, отговарящ за енергетиката, предаде Ройтерс.

В изявление, цитирано от руските новинарски агенции, Новак посочи, че пратките са част от сделка за доставки за пазарите в САЩ и по света.

"Първите три танкера с гориво вече са плават към източното крайбрежие (на САЩ) на Атлантическия океан, със значителна подкрепа от Руския фонд за преки инвестиции (РПФИ)", заяви Новак и посочи, че руските компании биха могли да доставят 500 000 метрични тона дизел през октомври.

Съгласно споразумението, обявено по-рано този месец от американския президент Доналд Тръмп, Русия се съгласи да доставя дизелово гориво на световните пазари в опит да се понижат цените на горивата. Администрацията на Тръмп временно отмени американските санкции срещу руското гориво, които имаха за цел да лишат Москва от приходи за войната ѝ срещу Украйна.

Споразумението, както беше обявено от Тръмп, предвиждаше 300 000 метрични тона през октомври и още количества на по-късен етап.

В ексклузивен репортаж на Ройтерс, публикуван вчера, в който се цитират данни за проследяване на кораби, се посочва, че първите 40 000 метрични тона руски дизел се намират на борда на танкер, плаващ към Ню Йорк.

Според данните за корабоплаването на "Лондон сток ексчейндж груп" средноразмерният танкер "Агии Фанеендес" (Agioi Fanendes) е бил натоварен с 40 000 метрични тона дизелово гориво с ултраниско съдържание на сяра в руското балтийско пристанище Приморск на 22 октомври. Очаква се танкерът да пристигне в САЩ на 7 ноември.