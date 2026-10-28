Нападение с ножове пред израелското посолство в Белград, Сърбия обяви най-висока степен на терористична заплаха https://crimes.bg/po-sveta/napadenie-s-nozhove-pred-izraelskoto-posolstvo-v-belgrad-sarbiya-obyavi-nay-visoka-stepen-na-teroristichna-zaplaha/204514 Crimes.bg

Според вътрешния министър става въпрос за терористично нападение

Малолетно лице нападна с два ножа служител на сръбската жандармерия, охраняващ обект пред посолството на Израел в Белград.

Нападателят е извикал „Аллаху акбар“ и е бил застрелян от жандармериста при самоотбрана. При инцидента служителят на реда е получил леки наранявания. Обявена е най-високата, червена степен на опасност от тероризъм, съобщава сръбската обществена телевизия РТС.

Вицепремиерът и министър на вътрешните работи в оставка Ивица Дачич потвърди, че терористичното нападение срещу служител на жандармерията, охраняващ израелското посолство, е извършено в Белград тази нощ, 15 минути след полунощ.

Нападателят е малолетно лице с все още неустановена самоличност, за което има основателни подозрения, че е от Шабац. Той нападнал жандармериста с два ножа, като извикал „Аллаху акбар“. Служителят на реда неутрализирал нападателя при самоотбрана, но самият той също бил леко ранен.

Министър Дачич посочи, че службите за сигурност са наблюдавали лицето и че според наличната до момента информация то е било известно като представител на „Ислямска държава“.

След нападението е разпоредено повишаване на нивото на терористична заплаха до най-високата възможна степен — червена, както и засилване на полицейското присъствие на ключови места в цяла Сърбия.

„Предвид факта, че на територията на страната ни е извършено терористично нападение, взех решение да повиша нивото на терористична заплаха до най-високата възможна степен — червена“, заяви Дачич.

Той уточни, че мярката предвижда засилен контрол и присъствие на полицейски сили на места с особено значение за сигурността, включително инфраструктурни обекти и райони, в които се събират голям брой граждани. Очаквайте още подробности. I БГНЕС

Според вътрешния министър става въпрос за терористично нападение

Малолетно лице нападна с два ножа служител на сръбската жандармерия, охраняващ обект пред посолството на Израел в Белград.

Нападателят е извикал „Аллаху акбар“ и е бил застрелян от жандармериста при самоотбрана. При инцидента служителят на реда е получил леки наранявания. Обявена е най-високата, червена степен на опасност от тероризъм, съобщава сръбската обществена телевизия РТС.

Вицепремиерът и министър на вътрешните работи в оставка Ивица Дачич потвърди, че терористичното нападение срещу служител на жандармерията, охраняващ израелското посолство, е извършено в Белград тази нощ, 15 минути след полунощ.

Нападателят е малолетно лице с все още неустановена самоличност, за което има основателни подозрения, че е от Шабац. Той нападнал жандармериста с два ножа, като извикал „Аллаху акбар“. Служителят на реда неутрализирал нападателя при самоотбрана, но самият той също бил леко ранен.

Министър Дачич посочи, че службите за сигурност са наблюдавали лицето и че според наличната до момента информация то е било известно като представител на „Ислямска държава“.

След нападението е разпоредено повишаване на нивото на терористична заплаха до най-високата възможна степен — червена, както и засилване на полицейското присъствие на ключови места в цяла Сърбия.

„Предвид факта, че на територията на страната ни е извършено терористично нападение, взех решение да повиша нивото на терористична заплаха до най-високата възможна степен — червена“, заяви Дачич.

Той уточни, че мярката предвижда засилен контрол и присъствие на полицейски сили на места с особено значение за сигурността, включително инфраструктурни обекти и райони, в които се събират голям брой граждани. Очаквайте още подробности. I БГНЕС