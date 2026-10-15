Мартин Владимиров: Исканото поскъпване на газа с 34% е реалистично, парното може да скочи с 20% https://crimes.bg/po-sveta/martin-vladimirov-iskanoto-poskapvane-na-gaza-s-34-e-realistichno-parnoto-mozhe-da-skochi-s-20/203528 Crimes.bg

Исканото от „Булгаргаз" увеличение на цената на природния газ с 34% е реалистично на фона на ситуацията на европейските пазари. Това коментира енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Мартин Владимиров в ефира на предаването „Здравей, България" по NOVA.

По думите му цената на газа в Европа се приближава до 86 евро за мегаватчас заради кризата в Персийския залив, блокираните доставки на втечнен природен газ от Катар и ниските нива на запасите в европейските подземни хранилища.

„България разполага с известна защита от високите цени благодарение на дългосрочния договор за доставки на природен газ от Азербайджан. Цената по него е обвързана с тази на петрола, което в настоящата ситуация е предимство", обясни експертът.

По изчисления на Владимиров азербайджанският газ струва около 30 евро за мегаватчас - значително по-малко от нивата на европейските борси. „Тези доставки обаче покриват приблизително половината от потреблението на страната. Останалите количества трябва да бъдат осигурени от пазарите, където цените са значително по-високи. България не е използвала възможността да сключи дългосрочни договори за доставки през терминалите в Гърция и Турция", посочи той.

Владимиров прогнозира, че увеличението на цената на синьото гориво ще се отрази сериозно както на бизнеса, така и на домакинствата. Според него парното може да поскъпне с около 20%, но подчерта, че крайното решение зависи от регулатора и често е подложено на политически съображения.

„Ако цената на парното не отразява реалните разходи, финансовите проблеми на „Топлофикация София" ще се задълбочават. Дружеството се нуждае от преструктуриране и сериозни инвестиции, за да подобри работата си и качеството на услугата", категоричен е експертът.

По-високата цена на газа ще засегне най-силно производствата, които разчитат директно на него. Сред тях са заводите за торове и стъкло, както и оранжериите, които използват природен газ за отопление. „Там може да очакваме по-сериозно поскъпване на цената на зеленчуците", предупреди Владимиров.

По думите му скок на разходите е възможен също в хлебопроизводството и в хранително-вкусовата промишленост. Причината е, че голяма част от предприятията използват природен газ в производствените си процеси и вероятно ще прехвърлят по-високите производствени разходи върху крайните цени за потребителите.