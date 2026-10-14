Краят на войната в Украйна наближава, но последният етап може да се окаже най-дългият https://crimes.bg/po-sveta/krayat-na-voynata-v-ukrayna-nablizhava-no-posledniyat-etap-mozhe-da-se-okazhe-nay-dalgiyat/203487 Crimes.bg

Положението на Украйна става все по-трудно

Финалният етап от войната на Русия срещу Украйна може да се проточи, въпреки че според Кристофър Гренвил вече се приближаваме към него. Това заяви изпълнителният директор по глобални политически изследвания в независимата анализаторска компания TS Lombard в интервю за телевизия CNBC.

По думите му положението на Украйна става все по-трудно, но на фронта конфликтът е достигнал до задънена улица. Това означава, че въпреки очертаващия се финален етап, бързо разрешаване на войната не изглежда вероятно.

Гренвил смята още, че породеното от конфликта напрежение на енергийните пазари и отражението му върху цените на енергоносителите няма да изчезнат в близко бъдеще.

Според него приключването на войната би могло да донесе значителен положителен икономически ефект за Европа. Този фактор обаче често остава подценен, тъй като ползите все още изглеждат отдалечени. Въпреки това, по оценката му, перспективата вече започва да се очертава.

Гренвил отбелязва, че позицията на Москва предполага всеобхватно споразумение, което трябва да бъде обсъдено, съгласувано и подписано, преди Владимир Путин да нареди прекратяване на бойните действия.

Анализаторът допуска и възможност за компромис по конкретен въпрос - взаимното въздържане от удари по енергийни обекти. Той обаче не изключва подобна договореност да има ограничен обхват и да не засегне останалите военни цели.

"Очевидно е, че руснаците също не възнамеряват просто да се откажат без споразумение по този въпрос. Но говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви вчера, че по този повод се водят преговори. Следователно съществува вероятност, че в замяна на въздържането на Украйна от нанасяне на удари по нефтопреработвателните заводи в Русия, Русия може да се въздържи от нанасяне на удари по практически всички видове украински енергийни обекти, а това на практика са обектите за енергоснабдяване. Въпреки това, това оставя всички останали обекти отворени за нанасяне на удари“, отбеляза Гренвил.

trud.bg