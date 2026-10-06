Кая Калас: За Молдова пътят към ЕС е необратим

Върховният представител на ЕС по външна политика и сигурността Кая Калас заяви на пресконференция, че пътят на Молдова към ЕС е необратим. Брифингът е в рамките на десетото заседание на съвета по асоциирането на молдовската страна в Брюксел.

Калас каза, че въпросът за Приднестровието няма да окаже въздействие върху европейската перспектива на Молдова. Представителят на ЕС каза още, че очаква и честни избори в Гагаузия.

Дронове във въздушното пространство

По повод навлизането на руски дронове в молдовското въздушно пространство Калас посочи, че Русия излага на опасност живота на хората в цяла Европа. Москва цели да всее страх и да попречи на взимането на решения, но нашият отговор е по-голяма устойчивост и повече подкрепа за Украйна, допълни върховният представител.

Еврокомисарят по разширяването на ЕС Марта Кос заяви, че Молдова е сред най-напредналите страни по пътя към присъединяването. По нейните думи до края на годината може да се очаква Кишинев да започне преговори по още две теми.

Молдова получи днес от ЕС още 157 млн. евро по плана за растеж на и общата стойност на подкрепата вече достига 661 милиона евро. Тези средства ще се отпускат на Кишинев за икономически растеж и създаване на работни места, както и за подобряване на достъпа на страната до единния европейски пазар. / БТА