И Бразилия избира президент: Лула и Флавио Болсонаро в оспорван балотаж

И в Бразилия днес избират днес президент. В напрегнат балотаж един срещу друг се изправят действащият държавен глава Луиз Инасио Лула да Силва и крайнодесният сенатор Флавио Болсонаро. Очакванията са за изключително оспорвана надпревара, след като през последните седмици Лула успя да навакса изоставането си, пише „Гардиън“.

Болсонаро спечели изненадващо първия тур, въпреки че не водеше в повечето социологически проучвания. Разликата между двамата беше под два процентни пункта – най-малката, отчитана на първи тур на президентски избори в страната, посочва изданието.

Последните проучвания, публикувани в събота, все още дават леко предимство на Болсонаро. Право на глас имат около 159 милиона души, а резултатът се очаква късно в неделя вечерта.

Две различни посоки за страната

45-годишният Флавио Болсонаро е най-големият син на бившия президент Жаир Болсонаро. Баща му е под домашен арест и изтърпява 27-годишна присъда за опит за преврат с цел да бъде отменена изборната му загуба от Лула през 2022 година.

След като гласува в училище в северната част на Рио де Жанейро, Флавио Болсонаро заяви, че е настъпил моментът за промяна. Според него Бразилия не може да продължи още четири години по същия начин.

Сенаторът обещава, че ако бъде избран, ще помилва баща си. Сред заявките му са и промени в конституцията, които той представя като път към „повторна демократизация“ на страната. Критиците му обаче се опасяват, че може да последва авторитарния курс на своя баща.

Болсонаро залага и на твърда политика срещу престъпността. Той предлага изграждането на пет огромни затвора по модела на тези в Салвадор, както и химическа кастрация за изнасилвачи.

80-годишният Лула гласува в Сао Бернардо до Кампо – индустриалния град, в който започва политическата му кариера преди близо половин век. Той благодари за подкрепата през последните дни и заяви увереност, че избирателите няма да предпочетат неговия съперник.

Активността може да се окаже решаваща

Голяма част от кампанията на Лула преди балотажа беше насочена към мобилизирането на избирателите. Според „Гардиън“ негласуването е достигнало рекордно равнище на първия тур и засяга непропорционално неговите поддръжници.

Действащият президент промени съществено и дигиталната си кампания. Допълнителен тласък му дадоха демонстрации в негова подкрепа, организирани от студенти и граждански движения в различни части на страната. Много от тях се проведоха без негово участие.

Според политолога Хелсимара де Соуза Телес именно гражданските движения са помогнали на Лула да възстанови позиции след неубедителното представяне на кампанията му на първия тур.

Болсонаро започна надпреварата за балотажа с преднина и с подкрепата на повечето отпаднали кандидати, но впоследствие резултатът му в проучванията се задържа. Анализатори свързват това както с опасенията от завръщане на фамилията Болсонаро във властта, така и с разследванията срещу сенатора за предполагаеми корупция и пране на пари.

Напрежение в края на кампанията

И двамата кандидати събраха многобройни привърженици на заключителните си прояви в събота.

В северната част на щата Минас Жерайс общинската съветничка от партията на Лула Иара Пиментел пострада, след като по автомобилното шествие, в което пътувала, били хвърлени стъклени бутилки и тухли от привърженици на Болсонаро. Тя е получила наранявания по лицето и е била откарана в болница.

След изписването си Пиментел заяви, че е недопустимо хора да бъдат нападани заради политическите си възгледи.

При силно поляризираните лагери решаващ може да се окаже малкият дял избиратели, които не се идентифицират с нито един от кандидатите. Анализатори, цитирани от „Гардиън“, предупреждават и за възможно оспорване на резултата от Болсонаро, ако Лула успее да обърне загубата си от първия тур.

Както ви разказахме по-рано днес, в Бразилия, както и у нас, гласуването е задължително. В южноамериканската страна гласуването е доброволно за неграмотните, за хората между 16 и 18 години и за тези над 70 години.

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