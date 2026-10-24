Бащата на Меган Маркъл е разследван за детска порнография, синът му го издаде https://crimes.bg/po-sveta/bashtata-na-megan-markal-e-razsledvan-za-detska-pornografiya-sinat-mu-go-izdade/204266 Crimes.bg

Тежки подозрения разтърсиха семейството на Меган Маркъл. Бащата на херцогинята на Съсекс, 82-годишният Томас Маркъл, е обект на разследване във Филипините след сигнал, подаден от собствения му син.

Случаят започнал, след като Томас Маркъл-младши открил четири големи кашона с материали сред личните вещи на баща си в град Себу. По думите му те съдържали стотици, а вероятно и хиляди изображения и видеозаписи със сексуално насилие над деца.

Пред британския The Sun 60-годишният мъж разказва, че първоначално попаднал на подозрителните файлове, докато търсел стар мобилен телефон. Впоследствие открил и други материали, съхранявани заедно със семейни снимки, документи и лични вещи.

„Когато открих тези материали, бях ужасен и нямах друг избор, освен да съобщя за баща си“, заявява той.

По думите му още през юли е уведомил американските власти, включително ФБР, а впоследствие е подал сигнал и във Филипините.

Местните власти са възложили проверката на специализирано звено за защита на жени и деца. Предстои материалите да бъдат подложени на експертиза, която да установи съдържанието и произхода им.

Междувременно полусестрата на Меган Маркъл - Саманта, категорично отхвърля твърденията на брат си. Според нея обвиненията са измислени и са продиктувани от личен конфликт и финансови разногласия в семейството.

Към момента няма публично обявени обвинения срещу Томас Маркъл, нито оповестени резултати от експертиза на предполагаемите доказателства.

82-годишният мъж се намира в Съединените щати, където получава медицински грижи след сериозни здравословни проблеми.

Меган Маркъл не поддържа отношения с баща си от 2018 г., когато отношенията им се влошиха около сватбата ѝ с принц Хари. Представители на херцога и херцогинята на Съсекс са отказали коментар по новите твърдения.

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