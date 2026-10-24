Стойне Стойнев: Ивана е пребита, изнасилена, убита вътре в апартамента, след което е изхвърлена през прозореца https://crimes.bg/kriminalno/stoyne-stoynev-ivana-e-prebita-iznasilena-ubita-vatre-v-apartamenta-sled-koeto-e-izhvarlena-prez-prozoreca/204311 Crimes.bg

Пет месеца изминаха от трагедията в Благоевград, която остава неразкрита и до днес. 16-годишната Ивана загуби живота си след падане от петия етаж на жилищен блок, а доказано виновни все още няма. Родителите на момичето продължават да търсят отговори и справедливост, на този етап - без никакъв резултат.

„Моето лично разследване потвърждава, че Ивана е пребита, изнасилена, убита вътре в апартамента, след което е изхвърлена през прозореца, за да се инсценира инцидент. Но не е изхвърлена веднага, а може би час - час и половина, след като е убита", казва баща й Стойне Стойнев.

По тялото на момичето има много следи от насилие, както и изгаряне от цигара.

Според него извършители на престъплението са и тримата момчета, които са били в апартамента заедно с нея.

По думите му Димитър и Александър продават наркотици. „И тримата се оказва, че са пазени от системата и от полицията. Майката на Димитър работи в системата. Сам намерих тази информация и я предадох в ГДБОП с пълните доказателства. В момента, в който им ги предадох, ГДБОП каза директно „Това е ОПГ за продажба на наркотици". След това - пълно затишие. Някой ги пази, разберете, има огромен чадър там. Доколкото успях да стигна, има замесен и военен прокурор от София", казва Стойнев.