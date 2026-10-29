Над 5 млн. евро подкупи раздадени за незаконния град на куб край Варна Прокуратурата още не е повдигнала обвинения срещу главния архитект Виктор Бузев и шефа на строителния контрол Александър Драгнев, които са движили схемата https://crimes.bg/kriminalno/nad-5-mln-evro-podkupi-razdadeni-za-nezakonniya-grad-na-kub-kray-varna-3/204612 Crimes.bg

Близо 6 месеца след избухването на огромната афера с незаконното строителство в защитената горска местност „Баба Алино“ край Варна прокуратурата все още не е повдигнала обвинения срещу главните виновници. Разследването на корупционната схема стартира в края на май 2026 година, когато МВР извърши мащабни арести в офисите на украинската строителна корпорация КУБ. Проверката тогава установи издаването на фалшиви нотариални актове за ваканционния комплекс „Форест клуб“. Босът на компанията Олег Невзоров даде подробни показания, че е бил принуждаван да плаща милиони евро на корумпирани служители в Община Варна.

Вътрешното разследване на кмета Благомир Коцев доказа, че корупционната задруга в морската столица е прибрала подкупи в общ размер на над 5 милиона евро. Заради разкритията градоначалникът подаде сигнал срещу главния архитект Виктор Бузев и началника на дирекцията за обществен ред Александър Драгнев. Оказа се, че бившият заместник-кмет Илия Коев умишлено е заблуждавал кмета в продължение на 1 година, докато на обекта са се леели промишлени количества бетон. Според разследващите държавните чиновници са придвижили документите за незаконния проект в разрез със законите.

Държавното обвинение обаче категорично отказва да предприеме действия срещу замесените лица, тъй като главният архитект Виктор Бузев се ползва със силното покровителство на бизнесмена Даниел Славов, по-известен като Дидо Дънката. Вместо това прокуратурата повдигна фалшиво обвинение срещу самия Благомир Коцев за сключен неизгоден договор за правни услуги, за да му запуши устата. Преди месец регионалният министър Иван Шишков настоя за уволнението на Виктор Бузев, но той все е на поста си.

Източник: Уикенд