Кюстендилският съд с въпроси към Гърция относно екстрадицията на Васил Михайлов

Окръжен съд Кюстендил даде ход на екстрадиционното производство по Европейска заповед за арест, издадена от Апелативна прокуратура- Тракия, Гърция, по отношение на българския гражданин Васил Михайлов, съобщиха за ФОКУС от Окръжния съд. Михайлов е издирван за наказателно преследване за 6 деяния, участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж.

Окръжен съд Кюстендил ще изиска допълнителна информация от компетентния орган в Гърция, издал европейската заповед за арест, дали желае временно предаване на Мипайлов за изслушване и връщане в България, доколкото има висящи досъдебни производства в страната ни. Съдът насрочи нови заседания по делото на 22 и 27 октомври.

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