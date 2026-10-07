Явор Гечев: Имаме застрашаване на корабоплаването

Имаме застрашаване на корабоплаването. Застрахователните компании не искат да застраховат кораби, което рязко се отразява на цените и на логистиката. Ние сме в ситуация след жътвата и предстои износ на колосални количества зърно в Черноморския район. Ако тези доставки са възпрепятствани вероятно цената на зърното ще падне и ще имаме логистични проблеми. Това заяви снощи Явор Гечев от „Прогресивна България" в предаването „Лице в лице" по БТВ.

Зърнените храни са повече, отколкото потребяваме. Ще има и то повече, отколкото ни трябва. След като е затруднено корабоплаването ще сме застрашени от заливане от продукция от Украйна. Това ще създаде по-голяма конкуренция на българските пазари и фермерите ще страдат, обясни той.

Цените се отразяват пряко на земеделието. Това е един от най-потърпевшия сектор. Транспортът стана прекалено скъп. Компонентите, които ние можем да контролираме стават по-малко. Цените вече са вдигнати, отбеляза Гечев.

Кошницата с грижа не сработи. Тя бе доброволна заявка от страна на ритейлърите. Наблюдаваха се редица нелоялни търговски практики, но това остава за тяхна сметка. Доверието в правителството свършва. Гневен съм. Те вадят печалбите си в България. Трябва да има някакъв морал, не скри възмущението си той.

Извънредният данък на свръхпечалбите ще е само, ако има такива. По отношение на законодателството, то тепърва ще има своите измерения. Нелоялна практика трудно се доказва, но не е невъзможно. Надявам се да нямам основание да правя проверки, заради това, че няма основание. Трябва да балансираме нещата. Вярвам, че различните търкания допринасят за диалога и до наместването на пазара. Надявам се цените да са минимални на фона на цялата ситуация в момента, изтъкна Явор Гечев.