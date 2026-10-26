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Мечка е забелязана край Симеоновския лифт на Витоша

https://crimes.bg/inczidenti/mechka-e-zabelyazana-kray-simeonovskiya-lift-na-vitosha/204391 Crimes.bg
Lacho
14
Мечка е забелязана край Симеоновския лифт на Витоша
Lacho
14

От Планинска Спасителна Служба - Отряд София предупреждават столичани и гости на града, решили да правят преход на Витоша да бъдат внимателни, но да не изпадат в паника.

Мечка е забелязана днес в близост до Симеоновския лифт на Витоша, в района на хижа „Северина“.

Животното е видяно от планински спасител, съобщи Планинска Спасителна Служба - Отряд София. От отряда предупреждават столичани и гости на града, решили да правят преход на Витоша да бъдат внимателни, но да не изпадат в паника.

Мястото се намира близо до резервата „Бистришко бранище“, където присъствието на мечки в естествената им среда не е необичайно. „Няма място за паника“, заявяват от ПСС-отряд София.

Туристите се съветват да се движат на групи и да издават шум, за да предупредят животните за присъствието си. При среща с мечка се препоръчва хората да запазят спокойствие и да се отдалечат бавно назад, без да обръщат гръб на животното и без да го гледат директно в очите.

В случай на опасност, съветът е да се потърси помощ на телефон 112. | БГНЕС

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