Мъж с основно образование предложи рушвет на полицай за пътно нарушение

Опит да си спести глоба за пътно нарушение приключи с белезници и обвинителен акт за 57-годишен мъж в столицата. Софийска градска прокуратура (СГП) изпраща на съд И. И. заради предлагане на подкуп на униформен служител.

Случаят е от на 30 април 2025 г. в квартал „Челопечене". Около 8:40 часа сутринта патрул на Пето РУ-СДВР спира за рутинна проверка автомобила на обвиняемия. Униформените бързо установяват, че шофьорът е в нарушение на Закона за движение по пътищата, и му нареждат да изчака в колата си заедно със своя спътник, докато му съставят съответния документ.

Вместо да изчака връчването на глобата, 57-годишният мъж решил да вземе нещата в свои ръце. Той се приближил до служебния автомобил и през отворения прозорец пуснал банкнота, придружена с думите, че „няма нужда да пишат глоба" и че иска да ги „почерпи".

Спонтанната „почерпка" обаче му коствала незабавен арест на място.

Срещу мъжа, който е с основно образование и с чисто съдебно минало (реабилитиран), е повдигнато обвинение за предлагане на подкуп на длъжностно лице. Предстои Софийският градски съд да насрочи разглеждането на делото.