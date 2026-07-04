Засукана красавица управлява най-голямата държавна фирма

Македонката Александра Мицова прави шеметна кариера в управлението на български държавни предприятия благодарение на влиятелен покровител. Първоначално тя работи като обикновена имотна брокерка, но по-късно получава български паспорт по бърза процедура. Нейното издигане започва с назначаването и в борда на директорите на Държавната консолидационна компания, която контролира ключови дружества. Тази спорна кадрова политика беше остро критикувана от бившата депутатка Татяна Дончева, която се обяви против подобни назначения по високите етажи на властта.

Мицова заема високия пост в мегахолдинга по време на правителството на Росен Желязков, където получава месечно възнаграждение от 20 000 лева. Настоящата и позиция е на изпълнителен директор в Националния институт за изследвания и сертификация. Под нейното ръководство предприятието регистрира тежки финансови загуби, което не пречи на шефката да прибира заплата от 7 000 евро. Александра Мицова запазва поста си и при служебния кабинет на Андрей Гюров, както и по време на управлението на Румен Радев.

Въпреки сериозните си държавни ангажименти в София, Александра Мицова продължава да практикува и старата си професия на брокер в елитна имотна агенция. Нейното име и телефонен номер стоят под обяви за отдаване под наем на апартаменти и продажби на парцели. Докато специалистите в института вършат реалната работа, тя съчетава държавната служба с частния бизнес. Източници твърдят, че психоложката умишлено избягва публичното внимание, за да запази позициите си във властта.

Източник: Уикенд